Освободили задержанных в Египте моряков, среди которых есть азербайджанец

Моряки с задержанного в Египте танкера «Sea Shark» возвращаются на родину, сообщает «Украинская правда».

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года содержалось ВС Египта в районе Айн-Сохна. Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, и еще один гражданин Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, в Посольство Украины в Египте обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта.

Капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. На то время судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта). Египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты.

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А.А.