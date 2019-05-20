Задержанных в Египте моряков, среди которых есть азербайджанец, освободят в течение двух-трех дней

Моряки с задержанного в Египте танкера Sea Shark будут освобождены в течение двух-трех дней.

Об этом ТАСС заявили в воскресенье адвокаты, которые занимаются этим делом, сообщает 1news.az.

«Решение по освобождению моряков с задержанного судна принято - в ближайшие два-три дня они все будут отпущены группами по 10 человек, - отметили они. - Один из двух россиян, судя по всему, сможет покинуть судно уже сегодня, второй - в следующей группе. Власти Египта отпускают людей, но оставляют у себя танкер с грузом до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды страны».

Задержанное в декабре судно находится в районе порта Айн-Сохна в трех милях от берега. Ранее один из членов экипажа сообщил ТАСС, что оператором судна является компания из Объединенных Арабских Эмиратов, официальный судовладелец зарегистрирован в Панаме, и именно под флагом этой страны изначально шел танкер. По его данным, в конце ноября 2018 года Sea Shark остановился в порту Суэца для дальнейших указаний судовладельца. В этот момент выяснилось, что регистрация в Панаме закончилась и необходима смена флага, который в итоге был спущен. В ожидании инструкций от компании судно легло в дрейф в Красном море, где к нему подошел корабль ВМС Египта.

В целях безопасности, отметил он, судно непреднамеренно зашло на пару миль в территориальные воды АРЕ, чтобы не перекрывать движение других судов. По этой причине оно арестовано, а от моряков потребовали, чтобы они проследовали за египетским кораблем.

Всего на борту находится 31 человек - двое граждан РФ, они приехали из Крыма, а также 17 из Украины, один - из Азербайджана, остальные - граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

А.С., Э.Т.