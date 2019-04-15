Опубликован запрещенный в СССР за вульгарность клип Аллы Пугачевой – ВИДЕО

Гостелерадиофонд России опубликован на своем официальном YouTube-канале клип отмечающей сегодня 70-летие народной артистки СССР Аллы Пугачевой, снятый на мега-хит «Айсберг», написанный Игорем Николаевым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Российскую газету», ролик был снят в 1984 году, но после премьеры на Ленинградском телевидении был запрещен к дальнейшему эфиру как чересчур вольный: кому-то из руководства положение тела певицы, лежащей на спине в шубе, показалось излишне вульгарным. На показ видео было наложено вето.

Отметим, что нижеприведенное видео можно было найти в Сети и раньше, но только в плохом качестве, теперь же клип доступен в оригинальной версии.

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В.Ф, Г.Р.