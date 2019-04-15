Алла Пугачева отмечает 70-летие: знаковые песни из репертуара российской примадонны – ВИДЕО

15 апреля исполнилось 70 лет народной артистке СССР, примадонне советской и российской эстрады Алле Борисовне Пугачевой.

По случаю своего юбилея А.Пугачева после сравнительно долгого творческого затишья вновь возвращается с большим сольным концертом, который пройдет 17 апреля в Москве в Кремлевском дворце, где примадонна представит новую программу «Алла Пугачева. P.S.».

Российские СМИ, сообщая о предстоящем концерте, отмечают, что программа уникальна, подчеркивая, что будут «новые костюмы, новые песни, новые танцы, новая Алла Борисовна с блестящим сольным концертом». После выступления в Москве планируется турне по всем городам России, а также странам СНГ – не исключено, что программу «Алла Пугачева. P.S.» увидят и услышат и азербайджанские поклонники российской примадонны, которая, будучи на международном музыкальном фестивале «Жара-2017», намекнула о том, что, возможно, вернется в Баку с юбилейным шоу.

Отметим, что последнее на данный момент масштабное выступление Аллы Пугачевой на сцене состоялось именно в Баку на фестивале «Жара-2017», в рамках которого прошел ее творческий вечер, неоднократно показанный затем в эфире Первого российского канала.

В день рождения Аллы Пугачевой мы решили вспомнить знаковые песни из ее репертуара, прослушать которые можно далее – с песней «Арлекино» к певице пришли слава и успех, именно эта композиция стала стартом ее сольной карьеры и принесла ей победу на конкурсе «Золотой Орфей» в 1975 году.

Трогательная ностальгическая песня «Куда уходит детство» впервые прозвучала в советском телефильме «Фантазии Веснухина», вышедшем на экраны в 1977 году – песня остается актуальной и любимой слушателями по сегодняшний день.

«За песню «Не отрекаются любя» можно дать и Нобелевскую премию. Она остается главной в моем репертуаре. Только в ней меня прошибает слеза», - как-то заявила в одном из своих интервью российская примадонна.

Еще один саундтрек в исполнении А.Пугачевой полюбился по всему бывшему СССР – песня «Волшебник-недоучка» впервые прозвучала в художественном детском музыкальном сказочном телефильме «Отважный Ширак» в 1978 году.

Ну, а песня «Мне нравится» из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», написанная на слова Марины Цветаевой, по мнению поклонников, одна из самых лучших в репертуаре звездной именинницы.

Хит «Так же, как все», у которого есть и другое название «Песенка про меня», о том, что певица обычный человек со своими горестями, переживаниями и радостями.

Еще один саундтрек, записанный А.Пугачевой к телефильму «Зимняя вишня», песня «Держи меня, соломинка, держи» также стал суперхитом.

«Женщина, которая поет» - так называется один из хитов примадонны, который лучше всего характеризует ее как творческую личность.

Еще одна лирическая композиция А.Пугачевой «Ты на свете есть», выпущенная звездой в 1983 году, не теряет своей актуальности по сегодняшний день.

Написанная Игорем Николаевым для Аллы Пугачевой песня «Айсберг» - это всеми любимая композиция на все времена.

Еще одна из главных визитных карточек А.Пугачевой песня «Миллион алых роз» является творением композитора Раймонда Паулса, написанным на слова Андрея Вознесенского – в основу песни легла реальная история любви грузинского художника Нико Пиросмани к французской актрисе Маргарите де Севр.

«Любовь, похожая на сон» - один из главных хитов примадонны в начале 90-х годов ХХ века, ставший своеобразным гимном любви для многих пар.

«Не делайте мне больно, господа» - хит, ставший заглавным в тринадцатом студийном альбоме Аллы Пугачевой, отразившем новый поворот в творчестве певицы, обусловленный близкими отношениями с Филиппом Киркоровым, который в этом альбоме выступил в роли продюсера, а годом ранее стал мужем певицы.

«Позови меня с собой» - песня погибшего в автокатастрофе композитора, поэта и певицы Татьяны Снежиной, которая обрела популярность после исполнения Аллой Пугачёвой.

«Мадам Брошкина» - один из главных хитов Аллы Пугачевой начала 2000-х годов, после исполнения которого все стали называть певицу именно «мадам Брошкиной».

Ну, а после дуэта с Максимом Галкиным «Будь или не будь» все заговорили о ее романе с юмористом – слухи оказались правдой, в 2011 году Алла Пугачева вышла за него замуж.

Заглавным треком фильма «Ирония судьбы. Продолжение» стала песня «Опять метель», исполненная Аллой Пугачевой вместе с дочерью Кристиной Орбакайте, - абсолютный хит 2008 года.

«Нас бьют, мы летаем» - одна из лучших песен Аллы Пугачевой за последние годы.

Ну, а с песней «Я летала» певица вновь вернулась на экраны после затяжного творческого перерыва – композиция стала суперхитом сразу же после эфира новогодней ночи на Первом российском канале в 2017 году.

Ф.В, Г.Р.