Олимпийские надежды азербайджанских шахматистов

Сегодня в Батуми стартует Всемирная Шахматная Олимпиада, на которой выступят и мужская и женская сборные Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, традиционно высокие надежды связываются с мужской сборной, которая является одним из рейтинг-фаворитов Олимпиады. По рейтингу Азербайджан идет четвертым.

Напомним, что сборная Азербайджана еще ни разу не завоевывала медали Всемирной Шахматной Олимпиады. Два года назад на Олимпиаде в Баку, сборная заняла лишь 12 место, разочаровав любителей шахмат.

Спустя два года сборная отправляется в Батуми сильнейшим составом, в котором один лидеров мировых шахмат Шахрияр Мамедъяров, который за прошедшее время переступил рубеж 2800 баллов, и ударно выступает на супертурнирах.

В рейтинге прибавил и Теймур Раджабов, но некогда лидер азербайджанских шахмат в последний раз играл на Мемориале Вугара Гашимова в апреле.

Тем не менее, если сборная сможет показать стабильную игру на протяжении всей дистанции в 11 туров, то попасть в число призеров не составит труда. Потенциал шахматистов полностью позволяет бороться даже за победу.

В состав сборной вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Аркадий Найдич и Эльтадж Сафарли. В первом туре, который стартует сегодня в 15:00, соперником мужской сборной Азербайджана будет команда IPCA (команда шахматистов с ограниченными физическими возможностями).

Что касается женской сборной, то она 11-ая по рейтингу, и в первом туре ей будет противостоять команда Иордании. В состав сборной вошли Гюнай Мамедзаде, Зейнаб Мамедъярова, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Ульвия Фаталиева. Два года назад женская сборная заняла 8-ое место. В этот раз азербайджанская команда может выступить еще лучше.

Всемирная Шахматная Олимпиада завершится 5 октября.

Теймур Максутов