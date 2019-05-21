«Хоть я слепой, но из моих глаз тоже текут слезы!»: Продавец роз Эльчин о жизни после обвинений в ростовщичестве - ФОТО

Эльчин - инвалид по зрению, человек, который, несмотря на свою беду, не сломался, не стал попрошайкой, а своим трудом зарабатывает себе на хлеб.

Он своим примером восхитил многих людей, показал им, что даже в самой сложной ситуации не нужно опускать рук. Но, как заявил нам сам Эльчин, порой и ему бывает очень тяжело на душе, тем более что основания для этого есть…

Дело в том, что прошло более двух месяцев с момента кражи денег и драгоценностей из дома, которой он снимал. Все это время Эльчин ждет ареста и справедливого наказания для вора. Также он тяжело переживает обвинения в ростовщичестве, с которыми ему пришлось столкнуться, и говорит, что произошедшая беда заметно изменила его жизнь.

Как рассказал в беседе с 1news.az сам Эльчин Аббасов, обокравшего его преступника так и не нашли: «Я подозреваю, что обокрал меня мой сосед-алкоголик, он ломом сломал замок и обчистил мою квартиру. Но доказать пока ничего не могу».

Но куда как больше, чем мысль об украденных 800 манатах, золотом кольце и серебряной цепочке, Эльчина мучают мысли о том, что теперь в сознании многих людей он стал «ростовщиком», который купается в роскоши, давая деньги в долг.

«Ростовщик не живет, как я, на съемной квартире в поселке за 100 манатов и не вынужден делать цветы день ото дня. Но что делать, как унять злые языки? Не знаю… Мне и так нелегко – я живу в черном мире, не вижу ни света, ни людей вокруг. Некоторые говорят мне, что я стал нервным. А что мне делать, если я стою в переходе, продаю цветы, а проходящие мимо люди бросают мне слова: «Кот Базилио»; «Nə idi günahım?»… Один парень говорит: «Хочу купить, сколько стоит один цветок?» - Я ответил: «5 манатов». Он дает мне 1 манат и говорит: «Вот тебе 10 манатов, дай один цветок и 5 манатов сдачи». А я на ощупь чувствую, что это одноманатная банкнота, и схватил от злости его за грудки, накричал на него!

Что мне делать? Я зарабатываю своим трудом, но люди не верят мне, не верят, что я слепой, хотя мне полностью удалили оба глазных яблока. Когда стою в очках, все думают, что я притворяюсь. Стою без очков – спрашивают, зачем я заклеил веки скотчем? Почему меня обижают? Не покупают цветы – пожалуйста, я не прошу, но зачем оскорблять меня, стараться задеть словами? Хоть я слепой, но из моих глаз тоже текут слезы!» - с горечью рассказывает Эльчин.

Впрочем, несмотря на все выпавшие на его долю жизненные испытания, мужчина все же старается не опускать рук.

«Не все плохие. Есть и те, кто, протягивая мне 20 манатов, берет один цветок и быстро уходит, чтобы я не успел дать им 15 манатов сдачи. Есть те, кто дает деньги, берет цветы, а потом украдкой кладет их около меня, возвращая. Есть те, кто делает большие заказы. Я никогда не увижу лиц этих людей, но я им очень благодарен», - заявил Эльчин.

По его словам, Первый вице-президент Азербайджана, глава Фонда Гейдара Алиева - Мехрибан ханум Алиева - не оставила его в трудную минуту. В частности, после кражи представители Фонда Гейдара Алиева посетили его и оказали материальную помощь, за что Эльчин очень благодарен Мехрибан Алиевой.

«И пускай не всегда цветы продаются хорошо, и у меня бывает то густо, то пусто, но я живу ради хороших людей», - подчеркнул Эльчин Аббасов.

Все, кто хочет поддержать Эльчина, купив розы, могут позвонить ему по номерам: (077) 332-27-27 и (050) 535-58-98.

Творите добро, и оно к вам обязательно вернется!

Тимур Рзаев, Э.Т.

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