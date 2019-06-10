Новые кадры страшного ДТП на аэропортовской трассе: Две машины перевернулись, семь разбиты – ВИДЕО

Обнародованы новые кадры страшного ДТП, произошедшего на трассе Баку-Аэропорт 11 месяцев назад – 10 июля 2018 года.
Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, на Сабунчинском мосту в направлении аэропорта в пробку на большой скорости врезались два внедорожника, в том числе черный Mitsubishi Pajero.
В результате столкнулись семь автомобилей, два из них - Chevrolet Cruze и Mercedes C-класса - перевернулись.
В результате ДТП пострадали несколько человек. Причиной аварии стали несоблюдение скоростного режима и невнимательность водителей.
Отметим, что о самом ДТП 1news.az писал летом прошлого года, сейчас же обнародованы его новые видеокадры.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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