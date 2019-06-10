1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Новые кадры страшного ДТП на аэропортовской трассе: Две машины перевернулись, семь разбиты – ВИДЕО

Сегодня в 17:08 ~ 1 минута на чтение 875
Новые кадры страшного ДТП на аэропортовской трассе: Две машины перевернулись, семь разбиты – ВИДЕО

Обнародованы новые кадры страшного ДТП, произошедшего на трассе Баку-Аэропорт 11 месяцев назад – 10 июля 2018 года.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, на Сабунчинском мосту в направлении аэропорта в пробку на большой скорости врезались два внедорожника, в том числе черный Mitsubishi Pajero.

В результате столкнулись семь автомобилей, два из них - Chevrolet Cruze и Mercedes C-класса -  перевернулись.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Причиной аварии стали несоблюдение скоростного режима и невнимательность водителей.

Отметим, что о самом ДТП 1news.az писал летом прошлого года, сейчас же обнародованы его новые видеокадры.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Чудовищная авария на «аэропортской трассе»: водитель расквасил несколько машин - ВИДЕО

Land Cruiser в металлолом, а водителю ВАЗ - всего 150 манат штрафа: Новые подробности ДТП на трассе Баку–Аэропорт – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Telegram WhatsApp

875

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net