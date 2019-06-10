Новые кадры страшного ДТП на аэропортовской трассе: Две машины перевернулись, семь разбиты – ВИДЕО

Обнародованы новые кадры страшного ДТП, произошедшего на трассе Баку-Аэропорт 11 месяцев назад – 10 июля 2018 года.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, на Сабунчинском мосту в направлении аэропорта в пробку на большой скорости врезались два внедорожника, в том числе черный Mitsubishi Pajero.

В результате столкнулись семь автомобилей, два из них - Chevrolet Cruze и Mercedes C-класса - перевернулись.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Причиной аварии стали несоблюдение скоростного режима и невнимательность водителей.

Отметим, что о самом ДТП 1news.az писал летом прошлого года, сейчас же обнародованы его новые видеокадры.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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