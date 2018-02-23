Новые болиды Формулы 1 во всей красе – ФОТО

До начала нового сезона чемпионата мира Формулы 1 остается всего лишь 28 дней, а уже в понедельник, 26 февраля, в Барселоне стартует первая сессия зимних тестов.

До начала тестовых заездов все внимание любителей «королевских гонок» бывает приковано к презентации командами своих новых болидов. И презентации, надо сказать, пока не разочаровывают. Болиды выглядят один краше другого.

1news.az показывает в одном материале, как в 2018 году будут выглядеть команды. Вчера прошли самые ожидаемые презентации. Два гиганта автоспорта «Мерседес» и «Феррари» представили свои болиды.

«Мы старались придерживаться выбранной философии и доработать уже имеющуюся базовую основу», - сказал руководитель проекта «Мерседеса» в «Формуле-1» Тото Вольфф.

В этом же день был представлен новый болид главного соперника «Мерседеса» - «Феррари».

«Каждая новая машина Ferrari вызывает особые чувства. Это интеллектуальный труд и ручная работа. Именно этим Ferrari отличается от остальных», - сказал руководитель команды Маурицио Арривабене.

Впечатляющим получился и новый болид «Ред Булл».

Хотя команда пока выступает достаточно сдержанно. «Мы не в том положении, чтобы уже в этом году бороться за титул. Силовая установка «Рено» в этом году должна быть стабильнее и мощнее. Кроме того, наше шасси должно уже с начала сезона стать конкурентоспособным», - говорит консультант команды Гельмут Марко.

С нетерпением ожидали и презентации болида «Макларена», который в новом сезоне обрел моторы «Рено», и должен выглядеть конкурентоспособным.

Внешний вид болида вызвал неоднозначную реакцию, но Фернандо Алонсо он нравится. По мнению испанца, новый болид «Макларена» выглядит аккуратным и продуманным.

В отличие от «Макларен», новый болид «Рено» своим видом впечатлил всех.

Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс должны быть довольны.

Изящно и совсем иначе выглядит болид аутсайдера прошлого года – «Заубера».

Обретя важного спонсора «Альфа Рамое», и актуальные двигатели «Феррари», «Заубер» с самых крутым пилотом Формулы 2 Шарлем Леклером, должен ворваться в борьбе в середине пелетона.

Симпатично выглядит и внешний вид нового болида «Уильямса».

Специалисты особо отметили, что новая установка – гало – выглядит на болиде «Уильямса» весьма контрастно.

Самой первой же машину представила команда «Хаас».

С интересов ожидалась и презентация болида «Торо Россо», который с нового сезона перешел на двигатели «Хонда».

И лишь «Форс-Индия» оставила презентацию на 26 февраля.

Теймур Максутов