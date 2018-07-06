Несрин Джавадзаде получила роль в испанском сериале «Бумажный дом»? - ФОТО

Турецкие СМИ сообщают, что проживающая и добившаяся успеха в Турции азербайджанская актриса Несрин Джавадзаде появится в новом сезоне популярного испанского сериала «Бумажный дом» (La casa de papel).

Сама Н.Джавадзаде никак не комментирует просочившуюся в СМИ информацию – официальное заявление о возможном участии азербайджанской актрисы в испанском проекте сделала представитель актрисы Селин Кок.

«Скажу, что часть информации правдива. В данный момент ведутся переговоры. Мы получили положительные комментарии после первой пробы, за которой в скором времени последует вторая. Большое преимущество Несрин перед другими актерами в том, что она знает пять иностранных языков», - цитирует «Turkiye gazetesi» С.Кок, которая не стала раскрывать всех подробностей роли, предложенной Несрин Джавазаде в сериале «Бумажный дом».

Однако турецким СМИ удалось выяснить, на какую роль Н.Джавадзаде пробуется в «Бумажном доме» - в случае если актриса успешно пройдет все кастинги, она воплотит на экране турецкую девушку по прозвищу «Стамбул».

Несрин Джавадзаде

«Бумажный дом» - напряженный сериал о том, как в Испании кучка грабителей решила обчистить Монетный двор. Криминальный гений по прозвищу «Профессор» разработал схему дерзкого ограбления. Он привлек под свои знамена 8 человек, непревзойденных специалистов в различных областях. Если задуманное получится реализовать, грабителям удастся унести почти 2.4 миллиарда евро…

Промо-кадры сериала «Бумажный дом»

Ф.В, Г.Р.