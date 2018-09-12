Неопределенность вокруг золотодобывающего проекта Амулсар привела к сокращению инвестиций в Армению – ФОТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хвастает тем, что его правительство может привлечь в страну иностранные инвестиции, но официальные ресурсы говорят о другом.

Согласно данным, опубликованным недавно национальной статистической службой Армении, прямые иностранные инвестиции во втором квартале 2018 года – что примерно совпадает с первыми месяцами Пашиняна на посту премьера – сократились на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом пишет автор из Еревана Ани Межлумян в статье на сайте EurasiaNet. Согласно ее выводам, сокращение в большой степени связано с неопределенностью вокруг будущего золоторудного месторождения Амулсар, разработку которого поддерживают США и Великобритания.

Правительство Армении новые данные пока не комментирует, но Пашинян на основании косвенных доказательств заявил, что иностранные инвестиции растут.

«За последние три месяца Армения приняла на 34 тысячи иностранцев больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сказал Пашинян во время речи, посвященной его первым 100 дням в новой должности. – По факту это означает увеличение инвестиций и развитие туризма».

Однако статданные противоречат этому утверждению. Согласно официальной статистике, инвестиции сократились из Джерси (остров в проливе Ла-Манш, в составе Островной Нормандии (Нормандских островов), Кипра, Нидерландов, Германии и Аргентины. Падение от Джерси представляет собой приостановку инвестиций от компании Lydian International, которая зарегистрирована в оффшорной зоне и ведет разработку проекта по добыче золота на Амулсарском месторождении.

По словам Артака Манукяна – экономического советника Пашиняна – работы на месторождении пока приостановлены в связи с общественными протестами по поводу экологического урона от проекта. Также сокращение инвестиций связано с тем, что другие иностранные компании видят в Армении неопределенность, считает он.

«Это правительство временное, и все это понимают. По экономическим стандартам инвестировать в такую страну рискованно», - сказал Манукян.

Месторождение Амулсар – второе в стране по запасам чистого золота – находится на высоте около 3 тыс. метров над уровнем моря, всего в 13 км от курортного города Джермук. По данным геологов, месторождение содержит около 31 млн тонн драгоценной руды и 40 тонн чистого золота.

В экономическом плане разработка месторождения сулит правительству Армении сотни миллионов долларов прибыли, однако экологи трубят об опасности загрязнения близлежащих рек и окисления озера Севан – экологической жемчужины Южного Кавказа.

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По словам посла США в Армении Ричарда Милса, правительству достаточно сделать один неверный шаг – и инвесторы забеспокоятся о сохранности своих вложений. Он считает крайне важным, чтобы новое армянское правительство уделяло достаточно много внимания созданию благоприятного бизнес-климата.

Другие экономические показатели, которые приводит EurasiaNet, представляют смешанную картину. Общий объем инвестиций во втором квартале составил 525,5 млн долларов, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но меньше, чем в первой четверти года, когда был отмечен рост инвестиций на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Рост ВВП во второй четверти этого года составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, однако это на 10,6% меньше, чем за первый квартал.

Объем депозитов в коммерческих банках в конце июля этого года составили 2,7 трлн драмов (5,6 млрд долларов). Это - рекордный показатель в банковской истории Армении. Во время уличных протестов в апреле, которые в конечном итоге привели Пашиняна к власти, депозиты уменьшились на 103,8 млрд драмов (214 млн долларов), но в мае они были восстановлены, а в июле превысили дореволюционный уровень.

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Armenia sees sharp decrease in foreign investments