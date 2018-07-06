Пашинян признал: Амулсарское золоторудное месторождение лучше было сразу закрыть – ФОТО 

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 6 июля облет территории, где расположено золоторудное месторождение Амулсар, безопасность разработки которого находится под большим вопросом.

Если бы разведка на Амулсаре только начиналась, проект лучше было бы сразу остановить, поскольку рядом с курортным городом Джермук не должно быть рудников, заявил Пашинян.

«Но сейчас рудник на 80% подготовлен к добыче, и вопрос нужно обсудить самым подробным образом. Может ли рудник загрязнить поверхностные и подземные воды в районе Джермука и в направлении озера Севан? Может ли как-то иначе помешать экологии в регионе?» - сказал премьер.

«Эти вопросы должны обсуждать представители компании и экологи. Причем, не по отдельности, а вместе, чтобы ответ был общим», - добавил он.

Месторождение Амулсар – второе в стране по запасам чистого золота – находится на одноименной горе, на высоте около 3 тыс. метров, в долине рек Арпа и Воротан, всего в 13 км от курортного города Джермук. Золотую руду здесь нашли в 2006 году. По данным геологов, месторождение содержит около 31 млн тонн драгоценной руды и 40 тонн чистого золота.

Строительство рудника началось осенью 2016 года, и в 2018 году планируется начать добычу золота. Разработку проекта ведет британская компания Lydian International, которая взяла на себя обязательство по инвестированию 325 млн долларов. На сегодняшний день это - крупнейший международный инвестиционный проект в Армении.

На фото: премьер Н.Пашинян обсуждает ситуацию на Амулсаре с экологом Л.Галстяном и главой Lydian Armenia А.Алояном

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Компания-разработчик заверяет, что все работы будут проходить при строгом соблюдении международных стандартов, а все риски полностью управляемы. Прежнее правительство Армении также не видело поводов для беспокойства, и многочисленные митинги против начала эксплуатации месторождения оставались без внимания.

Однако геологи, экологи и специалисты других относящихся к вопросу профессий полагают, что компания-оператор утаивает многие детали предварительных исследований, и предстоящие работы грозят крупными экологическими последствиями.

Опасения вызывает то, что загрязнению подвергнутся местные реки, водохранилища и озеро Севан, а городок Джермук может из курортного превратиться в шахтерский.

Наряду с Джермуком, разработка Амулсарского месторождения может угрожать водным ресурсам региона — рекам Арпа и Воротан, Кечутскому и Спандарянскому водохранилищам и, самое главное, высокогорному озеру Севан – крупному источнику пресной воды.

Многие армянские экологи полагают, что разработка Амулсарского месторождения несет риски не только экологии близлежащих территорий и живущих там людей, но имеют республиканский, а, возможно, и региональный масштаб.

1news.az