Названа стоимость проезда на электричке Сабунчи-Баку

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов назвал стоимость проезда на электричке Сабунчи-Баку.

Как сообщает 1news.az, в эфире государственного телеканала АзТВ он заявил, что стоимость билета на поезд из поселка Сабунчи в Баку составит 50 гяпигов.

По словам Дж.Гурбанова, это будет дешевле, чем на автобусах.

«С учетом остановок с Сабунчинской железнодорожной станции поезд прибудет на станцию Баку-Пассажирская через 15 минут», - сказал Дж.Гурбанов.

По его словам, в будущем железнодорожные линии будут также протянуты до поселков Ахмедлы, Зиря и Пираллахи, а также до Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Напомним, что 21 мая Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса Сабунчинского железнодорожного вокзала и ознакомился с работами, проведенными на железнодорожной линии Баку-Пассажирская - Сабунчи.

Тимур Рзаев, Э.Т.