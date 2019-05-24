Наставница Микеллы Абрамовой - Светлана Лобода - не примет участия в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» - ФОТО – ВИДЕО

24 мая в 22:30 по бакинскому времени в прямом эфире Первого российского канала состоится специальный выпуск вокального шоу «Голос. Дети», в ходе которого будет выбран новый победитель данного проекта.

Напомним, после расследования аннулированы результаты шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу - Микелла Абрамова - со значительным отрывом по результатам голосования зрителей, что вызвало скандальный резонанс в СМИ и социальных сетях.

В своем недавнем интервью радиостанции «Серебряный дождь» Алсу впервые с момента скандала нарушила молчание и заявила, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры», выразив мнение, что в итоге все «хорошо закончится».

Хорошо все закончится или нет, станет известно уже сегодня вечером, но шоу пройдет без участия суперзвезды российского и украинского шоу-бизнеса Светланы Лободы, являющейся наставницей Микеллы Абрамовой – 24 мая певица выступит с концертным шоу Superstar на стадионе в Алматы.

Подчеркнем, что после скандала, разразившегося в связи с победой дочери Алсу, С.Лобода не сделала ни одного официального комментария о произошедшем инциденте, а ее продюсер Нателла Крапивина отметила, что история «Голоса» для них окончена. Певица демонстративно проигнорировала победу М.Абрамовой, и практически сразу после финала Светлана Лобода и примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева встретились с финалистами программы, которым вручили особые призы – Микелла Абрамова на эту встречу приглашена не была.

Первый канал не раскрывает детали того, что конкретно будет показано в спецвыпуске и кто именно в нем примет участие – известно лишь то, что канал пригласил для участия в специальном выпуске всех финалистов, в числе которых и М.Абрамова.

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В.Ф., Э.Т.