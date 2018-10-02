Награжден первый победитель конкурса в связи с проведением финала Лиги Европы в Баку

Как известно, 29 мая 2019 года Баку примет финал Лиги Европы УЕФА. Только 2 команды, вышедшие победителями в напряженной борьбе, выйдут в финал престижного турнира, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе (БОС).

На сайте www.finalbaku2019.com, созданном в связи с этим престижным соревнованием, был дан старт особенному проекту. Так, более 1000 участников прошли регистрацию в конкурсе, который проводится по системе баллов с суммированием правильно отгаданных результатов игр, в течение сезона Лиги Европы 2018/2019. Основной призовой фонд соревнования составляет 2000 AZN. Помимо этого, победителю каждого месяца, занявшему первое место в общем зачете баллов, в подарок достается футбольная форма Национальной сборной команды или официальный мяч Лиги Европы.

26 сентября в офисе Местного операционного комитета был награжден победитель первого месяца. Им стал Анар Искендерли, сумевший обойти всех с 27 баллами. Ему была подарена футбольная форма Национальной сборной команды.

Если вы хотите принять участие в соревнованиях, вам достаточно зайти в раздел “Hesabı tap” (Отгадай счет) на сайте www.finalbaku2019.com, пройти регистрацию и указать ваши предположения.