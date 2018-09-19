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На дорогах Азербайджана появилась первая 3D «зебра» - ФОТО

Сегодня в 15:18 ~ 1 минута на чтение 1071
На дорогах Азербайджана появилась первая 3D «зебра» - ФОТО

В городе Нахчыван появилась первая в Азербайджане 3D «зебра» - объемный нерегулируемый наземный пешеходный переход.

Как сообщает 1news.az, он нарисован на городском проспекте Гейдара Алиева.

«Зебра» нарисована таким образом, что каждая из ее полос напоминает бетонные блоки. Оптическая иллюзия создана для того, чтобы бороться с водителями, не уступающими дорогу пешеходам. В планах дорожников – использовать такие объемные «зебры» и на других проспектах и улицах.

Отметим, что 3D изображения на пешеходных переходах уже использовались в других странах.

К примеру, после того как в исландской деревне Исафъордур нарисовали переход в технике 3D, движение на улице стало гораздо спокойнее, а сам переход – безопаснее. Кроме того, 3D «зебры» используют в Нью-Дели (Индия) для того, чтобы дороги становились более безопасными, в немецком городе Брауншвейг и в городе Казань (Татарстан, Россия), а также в других городах.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО - Тренд

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