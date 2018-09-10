Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой – ФОТО – ВИДЕО

Младшая из сестер Хачатурян, убивших своего отца Михаила Хачатуряна, признана невменяемой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, Мария Хачатурян переведена в психиатрическую лечебницу «Бутырки» - Следственного изолятора №2 Москвы.

Как заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников, ее будут обследовать на предмет психического состояния. «Возможно, это требуется для проведения экспертизы. Девушку содержат в камере с одной женщиной. Все необходимые вещи у нее есть. Она будет находиться под наблюдением», - отметил он.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий также сообщил, что Марию Хачатурян признали невменяемой.

Напомним, что 27 июля в Москве три родные сестры — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария — убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Полиции девушки рассказали, что отец издевался над ними, избивал и домогался, поэтому они задумали убийство и набросились на него с ножами, пока он спал.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненным сроком заключения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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