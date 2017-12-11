Михаил Саакашвили доставлен в суд

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили находится в Печерском райсуде Киева.

Об этом, как передает 1news.az, «Украинской правде» сообщил адвокат Павел Богомазов: «Да, Михаил уже в Печерском суде на Крещатик, 42-а. Я с документами работаю».

Напомним, что М.Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Генпрокуратура утверждает, что М.Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.