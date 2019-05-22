МИД Азербайджана о задержании в Москве Фуада Аббасова

Сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России по поручению посла встретились с Фуадом Аббасовым.

Об этом 1news.az сообщила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя задержание в Москве журналиста, блогера Фуада Аббасова.

«В рамках своих полномочий посольство предпринимает все необходимые меры», - сказала Л.Абдуллаева.

Напомним, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в московский суд с требованием депортировать Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». Процесс завершился 17 мая.

18 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда. В настоящее время идет процедура депортации журналиста в Азербайджан.

Фуад Аббасов будет депортирован в Азербайджан 28 мая, заявил ранее его адвокат Эльман Пашаев.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.