Место встречи изменить нельзя: праздник футбола в Баку состоится с Мхитаряном или без него

Как известно, в 2017 году УЕФА приняла историческое решение о проведении финала одного из главных европейских турниров в столице Азербайджана.

Никогда прежде финальный матч еврокубков не проводился восточнее Стамбула и Москвы.

Да, можно вспомнить своего рода испытательный финал Суперкубка, в котором Барселона и Севилья сыграли на тбилисском олимпийском стадионе, прошедший в 2015 году. Но Суперкубок трофей больше номинальный.

Другое дело – Лига Европы и, вершина всех вершин, Лига чемпионов. Эти два турнира – дело нешуточное и клубы выкладываются в них по полной программе ради победы. Для многих команд еврокубки даже важнее домашних чемпионатов.

Итак, в результате долгой и кропотливой работы, проведенной азербайджанской стороной, УЕФА склонилась именно в пользу азербайджанского предложения. За бортом остались Севилья и Стамбул (уже принимавшие этот турнир в прошлом). Для того, чтобы понять, насколько серьезными были наши конкуренты, достаточно просто отметить, что одноименный испанский клуб из Севильи выигрывал этот турнир в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Но заявка Баку была настолько привлекательной, что даже географическая отдаленность не стала причиной для отказа. Более того, можно утверждать, что расположение города Баку, принимающего финал еврокубка, на восточном рубеже континента стало своего рода посланием миру о реальном расширении европейских границ до Каспийского моря!

Казалось бы, что тут плохого? Вроде бы ничего.

Если бы не включилось странное, можно даже сказать чопорное высокомерие. Британцам, отколовшимся от ЕС (вспомним Brexit), на этот раз не угодил не Брюссель, а другой город, название которого начинается на ту же букву.

С абсурдными заявлениями то и дело начали выступать различные персоны и медиа аутлеты.

В числе особо отличившихся оказались наставники двух британских команд – Унаи Эмери («Арсенал») и Юрген Клопп («Ливерпуль»). Оба жаловались на удаленность столицы Азербайджана от Британии, дороговизну перелетов и сопутствующие неудобства для фанатов.

Примерно в том же духе закудахтали и надменные британские СМИ. Могло сложиться впечатление, что эти люди живут в эпоху, когда карты мира ограничивались в лучшем случае Европой, а Марко Поло и Колумбу еще предстояло открыть пути к новым материкам.

Впрочем, здравомыслящие люди поспешили напомнить, что речь идет не о финале Кубка Англии, и УЕФА не обязана была угождать британским командам.

Более того, в момент выбора города о победе двух английских клубов не могло идти и речи – в Лиге Европы могли победить условные «Галатасарай» и «Динамо Киев». А лететь в Баку из Киева и Стамбула куда ближе и дешевле, чем до того же Лондона.

Претензии же относительно нехватки билетов и рейсов до Баку и вовсе оказались высосанными из пальца. Буквально на днях издание Daily Mail сообщило о том, что ни «Арсенал», ни «Челси» пока не реализовали даже выделенные 6000 билетов.

Более того, еще неделю назад генсек АФФА Эльхан Мамедов заявил Daily Mail, что болельщики «Арсенала» и «Челси» могут приобрести еще 20 тысяч билетов.

Thomas Cook, официальный туристический партнер «Челси», и сегодня предлагает дневную поездку в Баку за £979 (порядка 2000 манатов). Сказать, что это фантастическая цена, которую не способен оплатить британский фанат, нельзя. Ведь этот финал – возможность выиграть европейский трофей, которого у того же «Арсенала» не было более 20 лет.

Аргументы по поводу того, что Международный аэропорт Гейдар Алиев не способен принять большой поток пассажиров, также провалились. Пропускная способность Бакинского аэропорта составляет 10 тыс. пассажиров в час, в связи с чем никакой авиакомпании не будет отказано в осуществлении регулярных и чартерных рейсов.

Одним словом, все т.н. «аргументы» оказались полной чепухой. И, казалось бы, пора было прекратить нытье и дождаться финального матча.

Но, не тут-то было!

В ход пошел «троянский» (точнее будет сказать армянский) конь в лице Генриха Мхитаряна.

Начнем с того, что в последних 12 матчах своего клуба этот футболист только 2 раза провел на поле полные 90 минут (в ничего не значащем матче с «Бернли» и в матче с «Эвертоном», который канониры проиграли), чаще выходя на замену или и вовсе оставаясь на лавке.

Но вопль был поднят такой, будто в Баку отказался ехать сам Месси! «Арсенал» чуть ли на каждом углу трубил о некоей угрозе, которая поджидает Генриха Гамлетовича в Баку.

Многочисленные заявления АФФА, МИД АР, Минспорта Азербайджана и даже самой УЕФА, о том, что Мхитарян может спокойно посетить Баку, не опасаясь за свою безопасность, эффекта не возымели.

Азербайджанская сторона приводила примеры того, как спортсмены армянской национальности из самой Армении и других стран принимали участие в международных турнирах, но «Арсенал» и Мхитарян казалось ослепли и оглохли.

Как водится в таких ситуациях армянскую волынку подхватили псевдо-защитники прав человека. Атавизм времен холодной войны – Amnesty International разродилась заявлением, в котором осудила проведение финала ЛЕ в Баку, связав это с несоблюдением прав человека.

Как обычно, эта контора игнорирует практически все позитивные изменения в стране, просыпаясь только тогда, когда представляется удобный повод для критики. За последний год в Азербайджане было претворено в жизнь столько реформ, принято столько решений, направленных на улучшение благосостояния граждан, что можно было бы сподобиться на хотя бы одно позитивное заявление. Но… это не стиль Amnesty International и им подобных контор.

Как говорится, кто девушку заказывает, тот ее и танцует. В данном случае этих критиканов «танцуют» силы, заинтересованные в давлении на Азербайджан, отторжении его от Европы. Кому это на руку, догадайтесь сами.

С другой стороны, поражает и возмущает позиция некоторых азербайджанцев, гордо величающих себя «политэмигрантами».

Ни один из них не выразил протест по поводу грязной кампании, развязанной против страны на страницах некоторых европейских СМИ. Ни один не заявил о том, что спорт – это хороший инструмент для сближения культур и продвижения общечеловеческих ценностей.

Напротив, один из главных персонажей этой тусовки, Ордухан Теймурхан, с завидным упорством принялся тиражировать откровенный «фейк» о том, что в центр Баку из-за наплыва туристов якобы не будут пускать жителей города. Эту ложь оперативно опровергли соответствующие государственные органы, но ордуханы на это не обратили никакого внимания – миссия по тиражированию «фейка» была уже выполнена.

Еще один любитель прямых эфиров, бывший дипломат Ариф Мамедов и вовсе предпочел отмолчаться на эту тему. Видимо европейские спонсоры рекомендовали не высовываться. В то время как на Азербайджан выливали ушаты грязной лжи, Мамедов в прямом эфире показывал скверы и европейских уточек. Складывается такое ощущение, что он решил переквалифицироваться из политика в педагога по «Природоведению». Хотя, после новостей о его отставке из аморфной структуры под названием AND такого развития событий исключать нельзя.

Можно, конечно, продолжать этот список, но, на наш взгляд, в этом нет никакого смысла. Ложь, как говорится, живет недолго. В данном же случае она не протянула и недели.

В завершение, хотелось бы пожелать нам всем, чтобы мы дожили до того чудесного дня, когда в подобные моменты, азербайджанцы всего мира, независимо от политических взглядов, смогли бы объединяться, чтобы дать отпор откровенной несправедливости, вместо того, чтобы молчаливо наблюдать за «вбросами» армянских «троянских коней» и доморощенных косматых псевдо-политэмигрантов.

Про заказные заявления Amnesty International и им подобных и вовсе говорить не приходится. Им остается лишь выть на Луну. Финал Лиги Европы пройдет в Баку несмотря на их причитания и станет еще одной яркой страницей в современной истории Азербайджана.

Уверены, этот праздник футбола вся Европы запомнит надолго!

1news.az