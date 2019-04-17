Какими дорогами будут ездить бакинские автобусы во время «Формулы-1»? – КАРТЫ

Во время проведения «Формулы-1» в Баку будет обеспечено бесперебойное движение маршрутных пассажирских автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, для этого изменяется схема движения 17 автобусных маршрутов - №№1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205 и H1.

Начиная с понедельника, 22 апреля, и до окончания гонок они будут двигаться по альтернативным дорогам.

Более подробно с новыми схемами движения каждого маршрута можно ознакомиться по представленным ниже картам.

Тимур Рзаев, Э.Т.