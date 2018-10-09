Граждане Азербайджана могут посещать без визы 66 стран мира

В обновленном Индексе паспортов Henley & Partners Азербайджан занял 75-е место.

Согласно Индексу паспортов за четвертый квартал 2018 года граждане Азербайджана могут посещать 66 стран по безвизовому или упрощенному режиму, сообщает 1news.az.

Лидирует в мировом рейтинге Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы 190 стран мира. Это - рекордный показатель за все время существования Индекса, отмечают его создатели. На втором месте расположился Сингапур (189 стран). Германия, которая недавно была бессменным лидером Индекса, опустилась на третье место и делит его с Южной Кореей и Францией (188 стран). На четвертой строчке - Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Россия занимает 47-е место в Индексе с безвизовым доступом (119 стран), Узбекистан – 82-е место (59 стран), Казахстан – 69-е место (76 стран).

Индекс паспортов представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которой располагают их граждане. Индекс составляется с 2006 года на основе самой большой в мире базы туристической информации, которой она располагает, в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

С.А., Э.Т.