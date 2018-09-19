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Главред Yerevan Today: Пашинян разделил армянские СМИ на «черных» и «белых»

Сегодня в 17:40 ~ 3 минуты на чтение 154
Главред Yerevan Today: Пашинян разделил армянские СМИ на «черных» и «белых»

Если обыск в офисе издания Yerevan Today не вызовет серьезной реакции, то правоохранительные органы Армении в будущем могут взяться за те редакции, которые не занимаются восхвалением нынешних властей республики.

Такое мнение на встрече с журналистами высказал главный редактор сайта Yerevan Today Севак Акопян, передает News.am.

По словам Акопяна, обыск в их редакции стал «первой ласточкой», которая может перерасти «в дракона». 

Он уверен, что премьер-министр Армении Никол Пашинян лично разделил политическое поле, СМИ и общественность страны на «черных» и «белых», на революционеров и контрреволюционеров. При этом все, кто оказывается не на стороне власти или осмеливается ее критиковать, автоматически превращаются в «черных».

1news.az уже писал, что в понедельник в редакции информационного портала Yerevan Today прошли обыски в связи с нашумевшим делом о прослушке телефонного разговора глав двух силовых ведомств Армении.

Издание Yerevan Today обвиняют в том, что оно одним из первых опубликовало аудиозапись разговора, где обсуждается судьба представителей бывшего режима. Изъят компьютер главреда, а также несколько жестких дисков из компьютеров сотрудников редакции.

Армянские СМИ сообщали, что силовики искали в офисе редакции подслушивающие устройства и проверяли компьютеры. Обыски проводились и в доме директора издания.

Как отмечает News.am, Акопян также утверждает, что газета супруги главы армянского правительства Анны Акопян «Айкакан жаманак» опубликовала скандальную запись раньше других, но по каким-то причинам там обыски не проводились. Таким образом, по мнению Акопяна, власти пытаются заставить замолчать его редакцию.

«Вечером до обыска и все время, пока он проводился, на наш сервер осуществлялась DDoS-атака. Эксперты считают, что неизвестные люди пытались опубликовать материалы», – подчеркнул главный редактор Yerevan Today.

Акопян также считает, что обыски не могут иметь какого-либо продолжения, поскольку они не публиковали запись прослушки глав СНБ и ССС Армении раньше других и, тем более, не осуществляли данную прослушку. Он также опроверг информацию о причастности экс-президента Роберта Кочаряна к созданию и деятельности сайта.

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Прослушанный телефонный разговор глав Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна и Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна попал в Сеть в начале прошлой недели. В течение 8 минут они открыто обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

Все трое обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна. Касательно Хачатурова директор СНБ говорит, что его трогать ни в коем случае нельзя, поскольку это может навредить отношениям с Россией.

Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор. В связи с фактом нарушения тайны телефонных переговоров государственных деятелей, а также их записи и распространения возбуждено два уголовных дела.

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