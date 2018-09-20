1news TV LIVE. Зоозащитник Фарид Мансуров о судебной тяжбе с ИВ Хазарского района – в прямом эфире

Прямо сейчас в прямом эфире 1news.az – известный зоозащитник, администратор по правам животных сразу двух общественных объединений – ASPA и HAPPS, хозяин приюта Good World Фарид Мансуров.

Одна из главных тем эфира - тема, ставшая за последние дни в соцсетях одной из самых обсуждаемых – это суд между Фаридом Мансуровым и Исполнительной властью Хазарского района.

О сути конфликта можно узнать, прочитав версии обеих сторон:

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Что ответит Ф. Мансуров на обвинения со стороны ИВ и комментаторов в соцсетях? Какая судьба ожидает его подопечных в случае проигрыша на суде?

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