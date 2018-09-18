ИВ Хазарского района отвечает зоозащитнику Фариду Мансурову: «Соседей беспокоит вонь и лай собак» – ФОТО

Несколько дней назад в редакции 1news.az побывал администратор по правам животных сразу двух общественных объединений – ASPA и HAPPS - Фарид Мансуров, который рассказал о том, что Исполнительная власть Хазарского района подала на него в суд.

По мнению Ф. Мансурова, все обвинения, выдвинутые против него, безосновательны, и он намерен доказать это. Напомним, что речь идет о приюте для бездомных собак, организованном Ф. Мансуровым на принадлежащем его отцу дачном участке. Целью судебного разбирательства со стороны истца – то есть, ИВ Хазарского района, является закрытие приюта на данной территории, а также лишение права собственника участка в дальнейшем вообще содержать домашних животных.

Как следует из представленного редакции Ф. Мансуровым заявления, ИВ Хазарского района обвиняет его в нарушении сразу нескольких статей Кодекса АР об Административных проступках.

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Это статьи: 290. 1.1 (содержание, питание, выгул или разведение домашних животных в запрещенных местах); 290. 1. 6 (натравливание домашних животных на людей); 290.2. (повторное совершение лицом, получившим административное взыскание, проступков, предусмотренных в статье 290.1 настоящего Кодекса, в течение одного года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания влечет наложение штрафа в размере трехсот манатов). А статья 290.1. это – «Нарушение правил содержания собак, кошек и других домашних животных».

После выхода публикации с нами связались представители ИВ Хазарского района, пожелавшие высказать свою версию происходящего и объяснить причины своих претензий в адрес Ф. Мансурова.

1news.az, будучи, как всегда, заинтересованным в отражении точек зрения обеих сторон в любой спорной ситуации, а также следуя принципам объективности, публикует позицию Исполнительной Власти Хазарского района. Журналисты 1news.az побеседовали с начальником Отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Хазарского района Гюльбалой Гурбановым, который ответил на наши вопросы.

- Гюльбала муаллим, Фарид Мансуров считает, что обвинения, выдвинутые против него ИВ Хазарского района, безосновательны. В частности, он утверждает, что статьи законов, на которые ссылается ИВ, относятся лишь к многоэтажным домам. Как вы прокомментируете эти его заявления?

- Хочу подчеркнуть, что и у индивидуальных домов дворовой системы есть санитарная зона. По соседству с дачным участком, где Ф. Мансуров открыл приют для собак, живет много людей. Вонь от содержащихся во дворе собак, лай и шум, опасность от такого количества собак вообще, - все это вызывает большое и обоснованное недовольство граждан.

Кроме того, даже в индивидуальных домах по нормативам можно держать лишь одного-двух домашних животных. Есть правила содержания животных в населенных пунктах, утвержденные решением Кабинета министров АР №38 от 9 марта 2011 года. Согласно пункту 4.6 этих правил, при содержании животных в коммерческих и иных целях требуется разрешение Исполнительной власти района, ветеринарных учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии.

А согласно пункту 2.1, в домах можно содержать лишь одно или два животных, и только при условии непричинения беспокойства соседям. Так что, в поселках городского типа животные тоже не должны представлять опасность для людей.

- Почему ИВ подала в суд на зоозащитника? Причиной этого стало недовольство соседей, несоблюдение санитарных норм или?..

- ИВ Хазарского района обратилось в суд, принимая во внимание как индивидуальные, так и коллективные жалобы людей на приют Ф. Мансурова, а также по факту нарушения санитарных норм.

- Может ли ИВ пойти на компромисс с ответчиком? Вели ли вы переговоры для этого или нет?

- С Фаридом Мансуровым и его отцом проводились профилактические беседы, но они не принесли результатов.

- Основное требование иска – лишить ответчика права содержать животных. Почему же главное требование это, а, к примеру, не перевод животных в другое место? Насколько это правильно, по вашему мнению?

- Речь не идет только о Фариде Мансурове. Соответствующие меры могут быть приняты против любого гражданина, нарушившего нормы и правила содержания животных.

Животные должны пройти ветеринарно-санитарный контроль и не беспокоить соседей. А на действия Фарида Мансурова большое количество людей пожаловались в различные государственные структуры.

- Фарид Мансуров утверждает, что если бы ему предоставили альтернативный земельный участок (естественно, при условии нахождения его в собственности государства), он мог бы перевести животных туда. Насколько это реально?

- Фарид Мансуров может содержать животных в стороне от населенных пунктов при условии получения разрешения от ветеринарной службы и постоянного соблюдения санитарных норм.

Для этого он должен обратиться в Исполнительную власть Баку, получить участок вне населенных пунктов, а также получить официальное разрешение от Ветеринарной службы, - заключил Г. Гурбанов.

В заключение напомним, что вчера, 17 сентября, состоялось предварительное слушание по исковому заявлению ИВ Хазарского района против Ф. Мансурова. Следующее заседание суда состоится 28 сентября.

Мы будем следить за ходом развития событий.

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