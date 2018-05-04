EU4Business проводит семинары для бизнесменов Азербайджана по трансграничной e-торговле

В рамках проекта инициативы EU4Business «Восточное партнерство: готовы к торговле» стартовала серия практических семинаров-тренингов для азербайджанских предпринимателей на тему базовых основ трансграничной электронной коммерции (торговли), сообщается в информации ЕС.

Цель - повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий (МСП) страны.

Каждая тренинговая четырехчасовая сессия рассчитана на 5-6 компаний и будет включать в себя введение в методологию наименования и определения продукции, фотосъемки товаров, подготовки их описания, а также другие особенности трансграничной е-коммерции.

Каждое МСП должно будет в ходе практического семинара-тренинга, который продлится до 8 мая включительно, суметь полностью оцифровать и загрузить в сеть как минимум одну единицу своей продукции.

Цель данной инициативы – лучше подготовить азербайджанские МСП к профессиональной каталогизации своей продукции и созданию своего онлайн профиля в соответствии с последними требованиями онлайн рынка, и в частности рынка европейского.

Эта тренинговая инициатива будет поддержана еще и дополнительными сессиями по е-логистике, рыночным исследованиям и стратегиям ценообразования чуть позднее в этом году.

Лада Евграшина, Г.Р.