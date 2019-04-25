Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной в мире - ФОТО

Ежегодно американский журнал «People» составляет рейтинг самых привлекательных зарубежных знаменитостей, и в этот раз самой красивой женщиной в мире издание назвало 47-летнюю голливудскую актрису, бывшую супругу Бена Аффлека Дженнифер Гарнер.

«Нашу обложку Beautiful Issue в 2019 году украсила Дженнифер Гарнер. Великолепная актриса, активистка и мать троих детей ежедневно вносит свой вклад в изменение мира», - отмечается в комментарии к обложке журнала «People», размещенной на странице издания в социальной сети Instagram.

Отметим, что в 2018 году издание поменяло концепцию и стало выносить фаворитов на обложку с подписью Beautiful Issue, решив отмечать в нем не внешнюю красоту, а в первую и главную очередь личностные качества звезды.

В своем интервью Дж.Гарнер, являющаяся активным борцом за равноправие женщин, заявляет, что ощущает себя тем счастливее, чем меньше задумывается о внешности и больше – о том, что может дать миру.

«Мне говорят, что в жизни я красивее, чем на экране. Это случается, когда я выхожу из дома», - цитирует «People» самую красивую женщину планеты, подчеркивающую, что поклонники обычно воспринимают ее как старого друга или человека, вместе с которым они выросли.

Отметим, что актриса также занимается благотворительностью и владеет компанией по производству органических продуктов.

Ф.В, Г.Р.