Двойные стандарты: кому в России нужно поднимать «талышский вопрос»?

В последнее время в определенных российских кругах наблюдается очередной всплеск активизации антиазербайджанской кампании, в которой явственно проглядывается армянский след.

Так, в начале декабря в Ереване и Санкт-Петербурге были организованы круглые столы на тему проходящих в регионе, в частности на Кавказе, процессов. Однако повестка этих мероприятий неуклонно подводилась к продвижению сепаратистских идей конкретно в Азербайджане. «Почетным гостем» круглых столов стал именующий себя «писателем и политологом», а в действительности являющийся истинным проходимцем и сепаратистом-неудачником Фахраддин Абосзода.

Поскольку имя этого человека в Азербайджане известно лишь в узких кругах, остановимся на нем чуть подробнее.

Неуемные амбиции Фахраддина Абосзода – некогда скромного сотрудника Бакинского госуниверситета, бросали его из крайности в крайность. Стремление сделать головокружительную карьеру вначале привело этого человека в Коммунистическую партию, затем в попытке войти в доверие руководства Народного фронта, он написал книгу - якобы учебник политологии, который больше представлял собой хвалебную оду председателю НФА. К большому разочарованию автора, книга эта (как, кстати, и другие его «труды») не была оценена «по достоинству».

Фахраддин Абосзода

Затем Абосзоду бросило в другую крайность – он стал «непримиримым борцом за свободу талышского народа» и тщетно пытался привлечь своих соплеменников к сепаратистской авантюре, но столкнулся с открытым презрением талышского населения Азербайджана.

В 1993 году, на волне политического кризиса в Азербайджане пару месяцев «просуществовало» сепаратистское образование – так называемая «Талыш-муганская автономная республика», которое возглавил позднее осужденный полковник Аликрам Гумбатов, который, собрав кучку солдат, пытался взять под контроль органы власти в южном регионе страны. Однако против сепаратистов поднялось талышское население, а провокатор Гумбатов, который сегодня называет армян «своими братьями», был арестован.

Аликрам Гумбатов

Так вот, Фахраддин Абосзода в марионеточном режиме был «председателем парламента», то есть, вторым после Гумбатова лицом.

После того как эта шайка сепаратистов получила от народа резкий от ворот поворот, они активно занялись антиазербайджанской пропагандой за пределами Азербайджана. Действия изменников Родины незамеченными не остались, их «подобрали и обогрели» армянские собратья по сепаратистским убеждениям.

Причем «обогрели» основательно - в Армении были учреждены специальные центры и телеканал, где и были задействованы Фахраддин Абосзода вместе со своим подельником Забилем Магеррамовым.

Чуть позже предатели переселились в Россию, где до сих пор действуют по указке своих армянских покровителей.

И теперь, ушедший на время «в подполье» иждивенец армянских спецслужб Абосзода, выполняя новый заказ из Еревана, вновь «поднял голову», на этот раз в попытке спровоцировать напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном.

На днях армяне организовали в Ереване и Санкт-Петербурге «круглые столы» на тему региональных вопросов и процессов. Виртуальным гостем этих мероприятий стал Фахраддин Абосзода, которого организаторы представили «лидером талышского национального движения».

Там же прошла и презентация провокационной книги Абосзоды «Мыслить немыслимое: Моя борьба за независимый Талышистан», которую в ближайшее время планируется представить и в Москве.

По данным армянских СМИ, книга, в которой раскрывается система политических и общественных взглядов автора, состоит из восьми частей, содержание которых «тесно взаимосвязано», хотя беглый просмотр тем позволяет в этом сильно усомниться. Любопытный аспект: в своей книге Абосзода отводит большое место российско-азербайджанским отношениям, пытаясь стравить два народа.

Таким образом, тесно сотрудничая и действуя по указке спецслужб Армении и определенных российских сил, Фахраддин Абосзода и Забиль Магеррамов делают все, что в их силах для того чтобы подорвать отношения между Москвой и Баку.

Не далее как в середине ноября «поэт и писатель», а по совместительству и «телеведущий» Забиль Магеррамов анонсировал на своей странице в Фейсбук выход в эфир «первого анонса Телевидения свободного Талышистана».

«Наши друзья не турки, а армяне. Армения – наша надежда» - вот как говорит сегодня Забиль Магеррамов.

Забиль Магеррамов

Еще раньше в Москве был организован круглый стол, посвященный «годовщине Талыш-муганской автономной республики».

Странно, если не сказать больше, другое: площадка для таких провокационно-сепаратистских мероприятий и заявлений предоставляется в России, с которой Азербайджан связывают традиционно теплые дружественные отношения.

Азербайджан всегда предотвращал поползновения, направленные на подрыв территориальной целостности России, в частности, пресекал любые попытки третьих сторон, международных террористических организаций, отдельных сепаратистских сил использовать свою территорию для проникновения на российскую территорию.

В том числе азербайджанские СМИ и институты гражданского общества при обсуждении вопросов, связанных с территориальной целостностью России, воздерживаются занимать позицию, которая бы противоречила связям двух народов.

Понятно, что речь здесь идет о деятельности проармянских кругов, ревностно относящихся к достижениям Азербайджана. Понятно и то, что ни официальная Москва, ни серьезные общественно-политические круги России не поддерживают таких, в том числе направленных на подрыв двусторонних отношений, устремлений.

Но, в любом случае, учитывая важное значение связей с Азербайджаном, российская сторона, понимая все преимущества добрососедства с таким стабильным государством и надежным партнером как Азербайджан, должна еще более настороженно относиться к любым действиям, способным создать напряженность между двумя странами и не предоставлять антиазербайджанским силам площадку для сепаратистских устремлений.

Ведь люди, о которых идет речь – они не только предатели и изменники Родины, они к тому же преступники, ибо как назвать попытки внушить талышам, что их права ущемляются, и призывать к гражданскому неповиновению, как не открытой провокацией и вмешательством во внутренние дела Азербайджана?

Думается, в Москве прекрасно понимают еще и то, что недопустимо и крайне опасно делить сепаратистов на «хороших» и плохих», пытаясь использовать их в своих политических интересах. Предоставление поля для деятельности одних однозначно зажигает зеленый свет и для других – тех, кто уже саму Россию пожелают превратить в плацдарм для реализации своих грязных планов.

«В данный момент в России создалась удивительная ситуация, это вообще феномен для тысячелетней истории России. Есть в России президент, которого большинство народа поддерживает… В России наряду с этим есть исполнительная власть в лице правительства, и огромный чиновничий аппарат.

Без всякого преувеличения можно сказать, что народ ненавидит эту исполнительную власть...

Для такой огромной страны, как Россия, это очень опасно…»

Разве подобные заявления Аббосзоды, озвученные на упомянутом мероприятии, не придают вышеуказанной угрозе реальные очертания? И не являются ли такие заявления угрозой целостности самой России? На наш взгляд, вопрос риторический… И определенным силам в России, идущим на поводу у армян, следует дважды подумать, прежде чем открыть этот опасный ящик Пандоры…

Ф.Багирова