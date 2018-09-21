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Что осталось за кадром съемок клипа Айгюн Кязимовой и Рауфа Ахмедова? – ВИДЕО

Сегодня в 14:36 ~ 1 минута на чтение 535
Что осталось за кадром съемок клипа Айгюн Кязимовой и Рауфа Ахмедова? – ВИДЕО

В Сети представлен ролик, снятый во время съемок клипа на один из главных хитов прошедшего лета «Yaraşdın mənə»

На официальном YouTube канале Raufmusic вниманию зрителей представлен бэкстэйдж со съёмок клипа «Yaraşdın mənə» - отметим, что клип на летний хит в YouTube набрал более 1.700.000 просмотров, а как он создавался и что осталось за кадром, можно увидеть в видео, представленном для просмотра ниже.

По имеющейся информации,  SS production совместно с Mərkəz production собираются выпустить новый дуэт Айгюн Кязымовой и Рауфа Ахмедова – новый проект будет доступен для слушателей и зрителей в середине октября.

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Ф.В., Э.Т.

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