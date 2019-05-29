«Чистый и просторный «28 Мая»: Чудесное преображение привокзальной площади Баку - ФОТОФАКТ

Радикально к лучшему изменилась площадь перед зданием Бакинского железнодорожного вокзала, что, разумеется, не может не радовать.

Как сообщает 1news.az, она очищена от большой наземной автомобильной парковки, а такси аккуратно стоят у тротуаров и ждут клиентов.

Эта картина разительно отличается от того хаоса с парковкой, который еще недавно можно было наблюдать на площади, когда пешеходы не могли свободно передвигаться по ней из-за поставленных впритык автомобилей. При этом ни одна ответственная государственная структура не знала, куда шли деньги, собираемые парковщиками – ведь они работали на неизвестную частную фирму, ни о какой прозрачности в получении доходов от парковки и выплате налогов и речи не было.

Порядок наведен, и тем самым обещанная недавно Бакинским транспортным агентством очистка площади от хаотичной парковки успешно завершена. Нам хочется верить, что привокзальная площадь отныне всегда будет такой чистой и удобной для движения людей.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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