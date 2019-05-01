Хаосу и безобразию с парковкой около Бакинского железнодорожного вокзала положат конец - ФОТО

Около Бакинского железнодорожного вокзала, расположенного в самом центре Баку, у станции метро «28 Мая», сложилась тяжелая и просто безобразная ситуация с парковкой.

Как сообщает 1news.az, вся привокзальная площадь буквально впритык заставлена припаркованными автомобилями. Граждане, прибывающие в Баку по железной дороге, сталкиваются с этой нелицеприятной картиной. Кроме того, и пешеходы, и водители на машинах не могут нормально передвигаться по площади.

При этом ни одна ответственная государственная структура не знает, куда идут деньги, собираемые парковщиками - они работают на неизвестную частную фирму, ни о какой прозрачности в получении доходов от парковки и выплате налогов и речи нет. В результате страдает и госбюджет, в который не перечисляются в должной мере налоги от доходов с этой грандиозной парковки.

Впрочем, как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, скоро ситуация изменится.

«Обнародовать конкретные детали планируемых изменений пока преждевременно, но хочу подчеркнуть, что наблюдаемая нами картина в самый короткий срок изменится к лучшему», - подчеркнул М.Агаев.

Отметим, что ранее парковка на этой территории была запрещена, и здесь могли передвигаться лишь пешеходы.

Тимур Рзаев, Э.Т.