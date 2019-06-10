Чингиз Мустафаев стал музыкальным гостем «Что? Где? Когда?» на Первом канале – ВИДЕО

Представитель Азербайджана на международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2019» певец Чингиз Мустафаев выступил в прямом эфире Первого российского канала.

Ч.Мустафаев был приглашен в качестве музыкального гостя в эфир интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?», где исполнил свой евровидийный хит «Truth» - напомним, что песня, написанная болгаро-австрийским музыкантом Бориславом Милановым, принесла певцу седьмое место на «Евровидении 2019», однако после пересмотра итогов голосования Ч.Мустафаев переместился на восьмую позицию.

Перед своим выступлением исполнитель в прямом эфире Первого российского канала дал интервью «Игра ТВ», в котором отметил, что является частым музыкальным гостем «Что? Где? Когда?» в Азербайджане и передал привет Балашу Касумову.

«Может быть, когда-нибудь сяду и за стол знатоков, для этого нужно пить много рыбьего жира для нейронов, для мозга», - заявил Ч.Мустафаев, поблагодарив в своем интервью Россию за 12 баллов, отданных за него на «Евровидении 2019».

Отметим, что музыкальными гостями первой игры летней серии «Что? Где? Когда?» стали народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с супругой – оперной дивой Анной Нетребко.

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В.Ф, Г.Р.