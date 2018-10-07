Беременная спортсменка покончила с собой, написав маме: Скоро я себя уничтожу – ФОТО

28-летнюю Имоджен Эванс из Южного Уэльс обнаружила мёртвой у неё дома собственная мать. Девушка занималась греблей и даже представляла Великобританию на соревнованиях, пишет Daily Mail.

В какой-то момент Имоджен пришлось бросить спорт из-за пищевого расстройства. У неё началась булимия. Она отчаянно пыталась похудеть и много времени стала уделять тренировкам в зале.

Кроме того, у неё ухудшились отношения с семьёй: Эванс никак не могла поладить со своей матерью. Все проблемы вроде бы отошли на второй план, когда она узнала, что беременна. Эта новость Имоджен очень обрадовала.

Спортсменка была на втором месяце, когда решилась на отчаянный поступок. В роковой день её парень отправился на работу, и они обменялись сообщениями о том, что скучают друг по другу. Чуть позже, по словам полиции, девушка повздорила с матерью по телефону.

Имоджен отправила ей сообщение со словами: "Не волнуйся, скоро я сотру себя с лица земли". После этого мать отправилась к ней домой и обнаружила дочь мёртвой.

Миссис Эванс рассказала, что у дочери в последнее время были проблемы с психическим здоровьем и она проходила терапию при монастыре. По словам полиции, конфликт с матерью стал катализатором трагедии.

Life.ru