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Азербайджанец может стать игроком тура в 3-ей лиге Германии

Сегодня в 14:54 ~ 1 минута на чтение 503
Азербайджанец может стать игроком тура в 3-ей лиге Германии

Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Руфат Дадашов может быть признан игроком тура в 3-ей лиге Германии.

Как сообщает 1news.az, в матче 9-го тура форвард «Пройссена» оформил хет-трик в ворота «Ганзы» (4:1). Всего на счету футболиста 5 голов в этом сезоне.

На сайте 3-ей лиги Германии проходит голосование по определению лучшего игрока 9-го тура.

Руфат Дадашов – один из кандидатов. На данный момент 31% голосов, и занимает второе место. Лидирует Кристиан Кюльветтер из «Кайзерслаутерна» (37%).

Теймур Максутов

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