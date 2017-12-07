КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

АКТУАЛЬНО

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Политика

Эльмар Мамедъяров: «Азербайджан оставляет за собой права, установленные VII главой Устава ООН»

7 декабря министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выступил с заявлением на СМИД стран-членов ОБСЕ.
474 просмотров

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Общество

ЮНЕСКО подтвердило: «Долма» происходит от тюркского «долдурма» (или «Толи» еще будет – ой-ой-ой)

Как уже неоднократно сообщалось, в 2014 году Азербайджан предотвратил в ЮНЕСКО попытку Армении официально оформить многовековую привычку присваивать достижения других народов и выдавать их за...
2035 просмотров

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

Бомонд

EMIN станет гостем программы «Вечерний Ургант» - ФОТО

Сегодня гостем известной в России шоу-программы «Вечерний Ургант» станет популярный автор и исполнитель EMIN.
1815 просмотров

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

В мире

ХАМАС призвал к новой интифаде

Движение ХАМАС призвало палестинский народ к новой интифаде (восстанию) в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
422 просмотров

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net