ЮНЕСКО подтвердило: «Долма» происходит от тюркского «долдурма» (или «Толи» еще будет – ой-ой-ой)

Как уже неоднократно сообщалось, в 2014 году Азербайджан предотвратил в ЮНЕСКО попытку Армении официально оформить многовековую привычку присваивать достижения других народов и выдавать их за...