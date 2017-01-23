Интервью 1news.az с депутатом Милли Меджлиса, руководителем парламентской группы дружбы Азербайджан-Люксембург Эльмирой Ахундовой.

- Эльмира ханум, в СМИ прошла информация о визите вашей группы дружбы в Люксембург. Расскажите, пожалуйста, об этом визите поподробнее. Это было приглашение от Люксембургского парламента?

- Да, приглашение прислал лично председатель палаты депутатов Люксембурга Марс ди Бартоломео. Вы знаете, я уже несколько лет возглавляю группу дружбы Азербайджан-Люксембург, тесно сотрудничаю с диаспорой Бенилюкса, помогаю ей в распространении правдивой информации о нашей стране. Однако на уровне парламента наладить связи не удавалось. И вот в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. Большую роль в этом сыграли наши лоббисты – это прежде всего руководитель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сахиль Гасымов и Жак-Ив Хенкес - глава группы дружбы Люксембург-Азербайджан, влиятельный адвокат, бывший 20 лет депутатом парламента Люксембурга. Кстати, в конце прошлого года по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира Сахиль Гасымов был награжден господином президентом орденом «За службу отечеству», с чем я его еще раз поздравляю. Я благодарна также председателю азербайджанского парламента Октаю Асадову, который поддержал идею поездки нашей группы в Люксембург и помог в ее реализации. Впервые за 25 лет независимости депутаты от Азербайджана посетили Люксембург и сделали первые шаги на пути развития межпарламентского сотрудничества. Поэтому я расцениваю этот визит как весьма знаменательный.

- На днях в Давосе в рамках Всемирного экономического форума президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем и обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества. Вскоре после этого состоялся визит в Люксембург возглавляемой вами группы дружбы. Чем обусловлен этот интерес двух стран друг к другу?

- Можно вспомнить и о приезде в Баку на открытие Первых европейских игр великого герцога Люксембурга Анри Первого, а также о визите в апреле 2016 года делегации МИД Азербайджана в Люксембург. Люксембург представляет для нас большой интерес прежде всего как влиятельная европейская страна, которая имеет значительный вес в европейских структурах. К примеру, что в 2014-2016 годах Парламентскую Ассамблею Совета Европа возглавляла депутат от Люксембурга Анн Брассер, а бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер в настоящее время является председателем Европейской Комиссии. Кроме того, именно Люксембург является финансовым центром Европейского Союза, где хранятся все его валютные резервы. Здесь же размещены офисы многих институтов ЕС.

Судя по высокому уровню, на котором был организован визит нашей группы дружбы и по состоявшимся там переговорам, Азербайджан также представляет немалый интерес для Люксембурга. Прежде всего как страна, являющаяся энергетическим партнером Европы, а также как государство, в которое деловой истэблишмент Люксембурга хочет вкладывать инвестиции. Кстати, во время встречи нашего президента с премьер-министром Люксембурга говорилось о возможностях сотрудничества между двумя странами в области высоких технологий, космической промышленности. Высоко развиты в Люксембурге туризм, металлургия, винодельческая промышленность. И это тоже может стать предметом взаимного интереса. Во время переговоров в Люксембурге я не раз говорила о том, что Азербайджан интенсивно развивает ненефтяную сферу, рассказывала о принятии Стратегической дорожной карты по различным направлениям социально-экономического развития. И это вызвало большой интерес у моих люксембургских коллег.

Что касается высокого уровня, на котором принимали нашу делегацию, то вот вам два примера: перед парламентом Люксембурга был поднят государственный флаг Азербайджана, который развевался на площади до самого конца трехдневного визита. Во-вторых, председатель парламента Марс ди Бартоломео присутствовал на наших переговорах с членами Бюро и Комиссией по иностранным делам около двух часов, затем дал обед в нашу честь и сам участвовал в нем до конца. Кстати, господин Бартоломео в прошлом был журналистом, работал в европейских СМИ, и мы с ним довольно быстро нашли общий язык. Вообще председатель парламента Люксембурга живо интересуется нашей страной, понимает ее значимость для европейского сообщества и хочет побывать в Азербайджане. Надеюсь, в скором времени этот ответный визит состоится по приглашению азербайджанской стороны.

- Что было главной темой на переговорах с депутатами Люксембурга? Были ли во время переговоров напряженные моменты?

- Конечно, мы в первую очередь говорили об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, о резолюциях ООН и Совета Европы, которые не выполняет армянская сторона, о трагических последствиях агрессии Армении в лице миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и пр. Проблема беженцев весьма актуальна для Европы, в том числе и для Люксембурга. Государство очень маленькое, при этом 46,7% населения составляют трудовые мигранты. Только в прошлом году Люксембург принял 23 тысячи мигрантов, из которых более двух тысяч составили беженцы с Ближнего Востока и из Северной Африки. И это при том, что население самого Люксембурга чуть более полумиллиона человек. Мы провели весьма интересную встречу с Директором Люксембургского офиса по приему и интеграции Ивом Пироном, и он с большим интересом выслушал мой рассказ об опыте обустройства сотен тысяч людей и их интеграции. При этом я отметила, что, в отличие от армянских беженцев, которые уехали из Азербайджана, но осели на просторах России и в других странах СНГ, но не поехали в Армению, все азербайджанские беженцы остались в нашей стране и не создали никаких проблем для наших соседей. И что в отличие от Европы, которая борется сегодня с этой проблемой сообща, мы справились с этой проблемой в одиночку.

Кроме того, у нас была очень интересная встреча с государственным секретарем (по нашему заместителем министра) по культуре господином Гий Арандом. Самого министра культуры, им, кстати, по совместительству является премьер-министр Ксавье Беттель, не было в стране. Как я упоминала выше, он находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Я рассказала Гий Аранду о культурной политике в Азербайджане, о наших музыкальных фестивалях, о реставрации памятников культуры в стране и за рубежом, которую проводит Фонд Гейдара Алиева. Мы перечислили азербайджанские артефакты, которые усилиями первой леди страны Мехрибан ханым Алиевой были включены в список материального и нематериального наследия ЮНЕСКО. Кстати, не забыли упомянуть об оккупированных армянами территориях и о том, что на этих территориях разрушены и стерты с лица земли все памятники историки и культуры. Очень содержательная получилась встреча, впрочем, как и все остальные в течение этих трех дней.

Что же касается напряженной ситуации, то ее пытались создать наши недоброжелатели в первые минуты визита. Это, прежде всего, бывший председатель ПАСЕ Анн Брассер, которая участвовала в нашей первой встрече с членами Бюро и членами Комиссии по иностранным делам, а также по делам обороны, сотрудничества и иммиграции. Настроена она была явно агрессивно, первой взяла слово, начала говорить о нарушениях свободы прессы, об аресте блогеров и ограничении прав НПО, озвучив стандартный набор обвинений западных политиков в отношении нашей страны. Мы – я и мой коллега Сабир Гаджиев - были готовы к ее нападкам, поэтому отвечали сдержанно, но конструктивно. Рассказали о подлинной ситуации со свободой слова в Азербайджане, о том, что внесение поправок в Закон об НПО преследует целью увеличить прозрачность и подотчетность в сфере получения зарубежных грантов, о том, что в нашем парламенте представлены 11 партий разной политической направленности и пр. Мы напомнили Анн Брассер о тяжелой ситуации с нарушением прав сотен тысяч азербайджанских беженцев и попросили своих люксембургских коллег быть объективными и не подпадать под влияние пресловутых двойных стандартов. Кстати, с утверждением о наличии двойных стандартов в политике председатель палаты депутатов согласился.

Общение продолжалось и во время официальных обедов, которые были даны в нашу честь. Интересный эпизод: председатель палаты депутатов спросил у меня, как это так получилось, что я 10 лет проработала на радио «Свобода», а потом стала проправительственным депутатом. Я ответила на это, что, во-первых, не являюсь проправительственным депутатом, не вхожу в состав правящей партии и часто выступаю с критикой действий того или иного чиновника, того или иного закона. Хотя, не скрою, являюсь убежденным сторонником нынешнего президента страны Ильхама Алиева. Что касается радиостанции «Liberti», то я на своем личном опыте убедилась, чего стоит их подлинная «свобода». Я рассказала главе люксембургского парламента, как меня отстранили от эфира в 2001 году по требованию армянского лобби Америки. Они накатали на меня жалобу в Конгресс США из-за вполне законного вопроса, который я задала президенту Армении Роберту Кочаряну на саммите СНГ в Минске, дескать, скажите, господин Кочарян, когда вы все же освободите оккупированные территории Азербайджана и начнете выполнять резолюции Совета безопасности ООН? Армяне обвинили меня в тенденциозности. В результате одному из самых активных и популярных корреспондентов радио «Свобода» на постсоветском пространстве просто перекрыли кислород. А вы говорите «свобода слова». Нет там никакой свободы! Мой рассказ произвел на господина Бартоломео довольно сильное впечатление. Кстати, тот факт, что я общалась с ним и другими депутатами Люксембурга на французском языке, тоже был воспринят ими с удовлетворением. Для многих люксембуржцев французский язык является родным и они очень ценят знание его иностранцами. В состав официальной делегации, кроме меня и Сабира Гаджиева, входили также президент Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сахиль Гасымов и советник азербайджанского посольства в Бельгии и Люксембурге Эльчин Баширов. Все три дня мы работали как одна слаженная команда, что, несомненно, способствовало успеху визита.

- Чем еще запомнился вам этот, несомненно, очень полезный и нужный визит?

- В последний день пребывания в Люксембурге мы посетили Культурную ассоциацию «Карабах». Она была создана несколько лет назад нашими соотечественниками, а возглавляет ее Леа Линстер, бизнес-вумен, признанный авторитет в кулинарном деле и наш большой друг. Ассоциация имеет офис в центре города, где создан настоящий уголок Азербайджана – от картин азербайджанских художников до книг и дисков по истории и культуре нашей страны. Кстати, книгами и дисками им очень помог Фонд культуры Азербайджана, который прислал в дар большую коллекцию замечательных изданий. На счету Ассоциации – концерты азербайджанских исполнителей, выставки азербайджанских художников, участие в благотворительных ярмарках и пр. Азербайджанская диаспора в Люксембурге небольшая – всего 86 человек. Хотелось бы видеть ее более активной и принципиальной в отстаивании национальных интересов.

Мы съездили также в люксембургскую деревню Шенген, где 14 июня 1985 года на прогулочном корабле «Принцесса Мария Астрид» на реке Мозель было подписано соглашение «О постепенной отмене проверок на общих границах», а потом приняли участие в дегустации знаменитых мозельских вин.

Главный успех трехдневного визита в Великое герцогство Люксембург – это, несомненно, налаженный нашей делегацией живой человеческий контакт. Мы – открытая миру, демократическая страна, у нас серьезные достижения во многих областях, которыми мы можем гордиться и которые вызывают интерес и уважение у наших европейских коллег. Мы, например, рассказывали в Люксембурге о том, как в наших мечетях совместно молятся шииты и сунниты, как представители разных конфессий принимают участие в религиозных празднествах друг друга, мы отмечали, что Баку стал признанной площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога. Многим нашим собеседникам захотелось посетить Азербайджан и, думаю, что для некоторых наша страна стала ближе и понятней.

- Спасибо, Эльмира ханым, за подробный рассказ. Успехов вам и вашей группе дружбы.