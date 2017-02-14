Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сообщает, что за 2016 год его бюджетные доходы составили 9 410,2 млн манатов, а расходы - 9 022,1 млн манатов.

В 2016 году доходы ГНФАР, связанные с реализацией нефтегазовых соглашений, составили 8 341,4 млн манатов, в том числе с продажи прибыльной нефти и газа - 8 320,0 млн манатов, бонусных выплат - 0,1 млн манатов, прибыли с транзита - 18,0 млн манатов и с поакровых выплат - 3,3 млн манатов.

В прошлом году доходы, полученные с управления средствами Фонда, составили 1 068,8 млн манатов.

В связи с разницей, возникшей в результате изменений курса валют, внебюджетные доходы ГНФАР составили 5 705,7 млн манатов.

В рамках исполнения бюджета на 2016 год ГНФАР осуществил трансферт в госбюджет 7 615,0 млн манатов. На мероприятия по заселению и улучшению социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 90,0 млн манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы - 70,0 млн манатов, на финансирование проекта новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - 66,2 млн манатов. 31,6 млн манатов было направлено на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах. По проекту «Южный газовый коридор» было выделено 797,4 млн манатов, на финансирование долевого участия Азербайджана в проекте строительства нефтеперерабатывающего комплекса «STAR» - 331,8 млн манатов. Расходы, связанные с управлением ГНФАР в 2016 году, составили 20,1 млн манатов.

На 1 января 2017 года активы Фонда составили 33 147 млн долларов, что по сравнению с тем же показателем на начало 2016 года (33 574,1 млн долларов) меньше на 1,27%. Несмотря на то, что доходы превысили расходы, причиной уменьшения активов Фонда стало ослабление евро, британского фунта стерлингов, турецкой лиры и китайского юаня по отношению к доллару США.

Ялчин Алиев, Г.Р.