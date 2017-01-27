Последнее соглашение с компанией «Газпром экспорт» по транзиту газа в Армению является проигрышным с экономической точки зрения.

Как передает «Новости-Грузия», об этом в эфире телеканала «Рустави 2» заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.

«В экономической части, по сравнению с сегодняшней ситуацией, мы потеряем. Это не победа в экономической части… Но когда у нас есть соглашение со стратегическим партнером [Азербайджаном], который берет на себя обязательство поставлять нам газ по коммерческой цене, это означает, что наша зависимость от российского газа равна нулю», - заявил Г.Гахария.

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В то же время заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе отметил, что в данный момент с ООО «Газпром экспорт» ведутся переговоры, чтобы обнародовать детали документа.

До сих пор правительство Грузии отказывалось разглашать детали нового контракта Грузии с компанией «Газпром экспорт», согласно которому многолетняя практика оплаты транзита газа изменится. Так, ранее взамен на транзит газа из России в Армению грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема транспортированного через ее территорию природного газа. В середине января стало известно, что грузинская сторона согласилась с предложением компании «Газпром экспорт» о форме оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухлетним. Предполагается, что в первый год частично сохранится форма оплаты сырьем, а со следующего года продолжится расчет в денежной форме.

Российская компания в новом соглашении гарантирует оплату транзита по территории Грузии в объемах до 2,2 млрд кубометров в год, а также продажу газа в случае необходимости по цене ниже рыночной – по $185, а не за $215 за каждую тысячу кубометров.

До последнего времени правительство заявляло, что сумма, которую Грузия получит от транзита газа в Армению, является «коммерческой тайной». При этом в министерстве энергетики отмечают, что полученной суммы не хватит, чтобы купить тот объем газа, который ранее Грузия получала за транзит натурой.

Пока достигнута только договоренность об условиях транзита. Договор будет официально заключен и фактически вступит в силу только в 2018 году. В 2017 году Грузия, как и прежде, будет получать оплату газом.

Оформленное с «Газпромом» соглашение вызвало немало подозрений и вопросов в грузинском обществе. Неправительственный сектор требует от властей Грузии снять с документа гриф «секретно» и обнародовать детали, в администрации президента называют договор «вредным», а оппозиция и вовсе обвиняет власти во лжи.

Алена Салаева, Э.Т.