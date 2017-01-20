Если наш стратегический партнер - Азербайджан и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой.

Как передает «Грузия Online», об этом заявил журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, давая оценку новому соглашению, заключенному с российским «Газпромом».

По его словам, Грузия на основании этого контракта получила следующее преимущество: у нее уже нет обязательств по закупке природного газа у «Газпрома».

«Это нечто принципиально важное. У нас зафиксированы коммерческие цены по положению на сегодняшний день, без обязательства: купим или нет вообще этот газ. В политическом разрезе достичь большей независимости на этом этапе, наверное, было невозможно.

Подчеркиваю: если наш стратегический партнер - Азербайджан поставит нам достаточно газа, степень зависимости от России будет нулевой», - заявил глава Минэкономики.

Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема транспортированного через ее территорию природного газа. На прошлой неделе стало известно, что грузинская сторона согласилась с предложением компании «Газпром-экспорт» о форме оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухлетним. Предполагается, что в первый год частично сохранится форма оплаты сырьем, а со следующего года продолжится расчет в денежной форме.

Алена Салаева, Ф.Б.