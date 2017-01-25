Азербайджан планирует добывать больше газа и меньше нефти в 2017 году, сообщил министр энергетики Натиг Алиев в интервью Natural Gas World.

Увеличить объем добычи газа планируется на 0,8%, до 29,561 млрд. кубометров.

По данным министра, в 2017 году планируется завершение и ввод в эксплуатацию второй фазы газового месторождения «Шахдениз», а также продолжение эффективной эксплуатации первой фазы месторождения.

В рамках первого этапа разработки месторождения «Шахдениз» в 2017 году планирует добыть более 10 млрд. кубометров газа. В прошлом году добыча составил 9,9 млрд. кубометров.

Как отмечает Natural Gas Europe, по смешанным данным официальной статистики и собственных исследований издания, экспорт Азербайджаном газа в 2016 году составил 7,78 млрд. кубометров, на 625 млн. кубометров меньше, чем в 2015-м.

Что касается добычи нефти, то Натиг Алиев подчеркнул: Азербайджан полностью соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти, достигнутые странами-членами OPEC в ноябре прошлого года.

Согласно договору, добыча нефти всеми странами-членами OPEC должна быть сокращена на 1,2 млн. баррелей в сутки, до 32,5 млн. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года. Азербайджан дал согласие сократить добычу на 558 тыс. баррелей в день в первой половине 2017 года.

«С 1 января Азербайджан сократил добычу нефти на 35 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности в период с 1 по 20 января суточная добыча в стране составила 789 тыс. баррелей, - сказал министр. - В ноябре прошлого года этот показатель составил 830 тыс. баррелей в день».

Натиг Алиев добавил, что, учитывая рост цены на нефть в январе, Азербайджан может и дольше держать заниженные объемы добычи нефти при условии, что другие производители примут такое же решение для стабилизации цены на нефть.

В 2016 году в Азербайджане был добыт 41 млн. тонн нефти, что на 1,5% меньше, чем в 2015-м. Месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли» составляет 75,6% общего объема нефтедобычи страны, и в 2017 году снижение добычи здесь ожидается на 20 тыс. баррелей в день.

Елена Остапенко, И.А.

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Minister: Azerbaijan Eyes More Gas, Less Oil in 2017