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Нефть и Газ
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Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан готов поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти» 19.01.2017 12:57

Азербайджан готов поддержать решение о дополнительном сокращении добычи нефти, если оно будет принято ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

Об этом заявил РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей для стабилизации цен на рынке. На встрече в Вене 10 декабря не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

«Мы приняли обязательство сократить добычу на 35 тысяч баррелей в сутки. И это обязательство будем выполнять. Процесс уже начался. Мы участвовали в заседании ОПЕК и не-ОПЕК, мы были приглашены, так что свои обязательства выполняем», — сказал Ильхам Алиев.

«Пока мы снизили добычу на 35 тысяч баррелей, а дальше посмотрим. Если будет принято решение о дополнительном сокращении, то мы, естественно, будем это поддерживать, потому что мы солидарны в том, что здесь все страны должны искренне участвовать в этом процессе», — добавил Президент Азербайджана.

Отвечая на вопрос о возможности продления принятых решений, Ильхам Алиев сказал: «Это будет решено по итогам выполнения предыдущего решения и динамики ценообразования. Если будет цена стабилизирована, как сейчас, думаю, что необходимости в дальнейших сокращениях не будет».

В Вене 21-22 января планируется заседание комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти. В комитет входят Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир. Возглавляют комитет Россия и Кувейт.

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