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Нефть и Газ

Прокачка нефти из Азербайджана временно приостановлена - «Транснефть» 10.01.2017 13:17

Приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от нефтеперекачивающей станции (НПС) Ширвановка) в порт Новороссийск.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», об этом сообщил журналистам советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин.

По его словам, в Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО «Дагнефтепродукт» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие ОАО «Дагнефтепродукт» резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер.

«В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня, говорится в письме ОАО «Дагнефтепродукт» в адрес АО «Черномортранснефть» от 9 января 2017 года. В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.

Как связан ремонт завода с прокачкой нефти, не объясняется», - сказал И.Демин.

В 2016 году SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) транспортировала по трубопроводу Баку-Новороссийск 1 млн 217 тыс. 799 тонн нефти. В сравнении с 2015 годом экспорт нефти по «северному маршруту» снизился на 52 тыс. 309 тонн, или на 4,1%.

Так, в 2015 году экспорт нефти по Баку-Новороссийск составил 1 млн 270 тыс. 108 тонн, что на 337 тыс. 953 тонны, или на 36,2% выше показателя за 2014 год (932 тыс. 155 тонн).

Как сообщалось ранее, SOCAR и «Транснефть»  уже подписали договор о транспортировке азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2017 году, согласно которому в текущем году по нефтепроводу будет перекачано около 1,5 млн тонн нефти азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в первом квартале.

Азербайджан транспортирует нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Алена Салаева

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