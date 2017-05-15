Процесс реструктуризации валютных обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) не затронет дочерние банки «МБА-Москва» и «МБА-Грузия», сообщили в понедельник в МБА.

«Обе «дочки» не имеют зарубежных обязательств, и эти банки соблюдают все нормативные требования регуляторов в государствах, где они работают. Финансовые показатели «МБА-Москва» и «МБА-Грузия» многократно превышают все требования Центральных банков России и Грузии», - отметили в банке, передает Trend.az.

Оба банка, добавили в МБА, успешно выполняют свои обязательства перед клиентами.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны. Банк «МБА-Москва» основан в 2002 году, а банк «МБА-Грузия» - в 2006-м.

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А.А., Э.Т.