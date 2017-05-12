В рамках исполнения указа президента Азербайджана об оздоровительных мерах в связи с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций ОАО «Международный Банк Азербайджана» от 15 июля 2015 года, осуществляются последовательные и целенаправленные шаги для укрепления финансовой устойчивости МБА.

Как сообщили APA-Economics в пресс-службе банка, эти меры предполагают приобретение государством проблемных активов МБА с погашением их стоимости, оказание ликвидной поддержки и восстановление капитальных потерь. Государством уже приобретены токсичные активы МБА стоимостью 9,93 млрд. манатов, для оказания ликвидной поддержки в банке размещены депозиты в размере 1,3 млрд. долларов и 70 млн. манатов. Кроме того, для содействия капитальной позиции банка в январе 2017 года часть депозитов в размере 600 млн. манатов, размещенных в банке государством, были направлены на увеличение капитала.

Хотя указанные меры усилили финансовую и ликвидную позицию банка, высокие выплаты по процентам, девальвация маната по отношению к основным иностранным валютам, незавершенность процесса приобретения государством токсичных активов стали причиной дополнительных потерь МБА. В результате по итогам 2016 года, по международным финансовым отчетам ожидается оглашение Группой Международного Банка (включая дочерние организации банка) ущерба в размере 1,9 млрд. манатов и ущерба самого МБА в размере 1,74 млрд. манатов.

Для восстановления продолжительной финансовой позиции и устойчивости МБА, превращения его в здоровый и сильный финансовый институт, поддерживающий экономику страны, руководство банка совместно с правительством Азербайджана продолжает меры по финансовому оздоровлению банка. Очередным этапом оздоровительного процесса ожидается добровольная реструктуризация обязательств. В рамках добровольной реструктуризации обязательств запланирована прямая передача государству долгов в иностранной валюте, привлеченных от определенных финансовых институтов в соответствии с законом «О банках».

План добровольной реструктуризации обязательств согласован с Палатой по контролю за финансовыми рынками в соответствии с банковским законодательством и 4 мая 2017 года Насиминским районным судом было принято решение о начале процесса реструктуризации.

Намечено осуществление плана реструктуризации на основании одобрения минимум 2/3 зарубежных кредиторов в ходе запланированного собрания.

До завершения процесса передачи долгов государству приостанавливается исполнение обязательств (за исключением процентных выплат по сделкам финансирования торговли) в иностранной валюте, привлеченных от зарубежных кредиторов.

Все другие обязательства МБА, включая защищенные, незащищенные, срочные вклады и вклады до востребования граждан Азербайджана, юридических лиц и других нерезидентов, которые хранятся в национальной и иностранной валютах.

В результате проведенных мер, валютная позиция МБА урегулируется, финансовое положение укрепится, восстановится способность генерировать прибыль. Также, капитальная позиция банка вернется в регулятивные рамки.

«Есть беспокойство в связи с ослаблением финансовой и капитальной позиций АМБ. Восстановление финансовой устойчивости МБА важно для оказания финансовых услуг, которое имеет большую значимость для экономики республики. Осуществляемые в настоящее время меры являются важным шагом для обеспечения финансовой стабильности и эти меры полностью поддерживаются Министерством финансов.

Минфин надеется, что кредиторы МБА в иностранной валюте поддержат план реструктуризации. Государство предпринимает большой шаг для банка и фактически, увеличивая государственный долг, принимает долги МБА. В то же время, Минфин отмечает, что никакого воздействия вкладчикам МБА от предлагаемого плана реструктуризации не будет и банк в прежней форме продолжит оказывать услуги и осуществлять операции», - отметил министр финансов Самир Шарифов.

Процесс оздоровления МБА осуществляется под последовательным контролем Палаты контроля над финансовыми рынками (ПКФР).

«План реструктуризации МБА служит укреплению финансового положения и ликвидности. МБА, являясь крупнейшим банком страны по финансовым показателям, играет важную роль в проведении расчетов и социальных выплат, оказании населению банковских услуг широкого перечня и выдаче предпринимателям кредитов. Поэтому мы положительно воспринимаем усилия Минфина по стабилизации финансового положения банка и обеспечению устойчивости. Считаем, что данный шаг важен не только для банка, но и, в целом, для всего банковского сектора Азербайджана. План реструктуризации никак не повлияет на обязательства МБА перед местными юридическими и физическими лицами. ПКФР проконтролирует за тем, чтобы права кредиторов и вкладчиков банка не нарушались и чтобы они свободно пользовались своими средствами», - сказал председатель Совета директоров ПКФР Руфат Асланлы.

«Как это отмечено в финансовых итогах 2016 года, МБА в настоящее время пребывает в сложном финансовом положении. Несмотря на это, верю, что при поддержке наших кредиторов в будущем будет обеспечена финансовая устойчивость МБА. Выражаю благодарность за поддержку Минфину и ПКФР при нынешнем положении МБА. Хочу убедить корпоративных и индивидуальных клиентов МБА, что план реструктуризации их никак не коснется. Кроме того, наши услуги и операции останутся вне этого процесса», - отметил председатель Правления МБА Халид Ахадов.

В результате всех этих мер будет обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость МБА и в преддверии приватизации рыночная стоимость вырастет.

АПА