25 апреля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Как говорится в сообщении ЦБА, по итогам аукциона, который прошел с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7025 AZN/USD.

Напомним, что по результатам аукциона Центробанка, состоявшегося 20 апреля, курс нацвалюты к американскому доллару был равен 1,7022 AZN/USD.

Таким образом, сегодня аукционный курс маната снизился по отношению к американской валюте на 0,0003 пункта, или на 0,0176%.

Напомним, что согласно новому механизму, официальный курс маната по отношению к доллару США на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса AZN/USD, полученного по результатам сделок, заключенных с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

С 12 января 2016 года аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Алена Салаева, Г.Р.