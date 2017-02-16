Азербайджанский манат и казахстанский тенге могут укрепиться, как минимум, на 10–15% по отношению к доллару в течение 2017 года.

Об этом говорится в исследовании специалистов Bank of America Merrill Lynch (BOfAML), среди которых и главный экономист по России и СНГ Владимир Осаковский.

Отчет датирован 13-ым февраля 2017 года.

Причиной укрепления маната и тенге эксперты считают рост цен на нефть и [имевшую место] недооценку этих валют по отношению к рублю. Отмечается, что укреплению рубля препятствует политическое сопротивление, в частности, негативное влияние западных санкций.

В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что в течение 2017 года курс тенге составит 300KZT/1$ (в настоящее время курс составляет 320,5KZT/1$).

Что касается маната, то в исследовании отмечается, что после серии девальваций манат должен был найти равновесие еще в конце 2016 года. Тем не менее валюта оставалась под давлением в связи с предсказуемым характером девальвации, контролируемой Центробанком.

«Манат действительно значительно ослаб после того, как Центробанк Азербайджана упростил ограничения по торговле на валютном рынке в январе, но стабилизация, как нам кажется, произошла быстрее, чем ожидалось», - говорится в отчете BOfAML.

С учетом того, что долларизация в стране превышает 80%, эксперты Bank of America Merrill Lynch полагают, что на внутреннем валютном рынке будет достаточно локального предложения долларов, что окажет поддержку местной валюте, необходимую для ее последующего оздоровления.

Таким образом, как следует из отчета BOfAML, в случае укрепления маната на 10-15% по итогам 2017 г., его курс в отношении доллара может составить от 1,55 до 1,47 (из расчета курса 1,7301 AZN/USD на дату публикации отчета – 13 февраля 2017 г)*.

Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов, занимает 23-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes (2015 год).

Компания ведёт деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у неё 4700 отделений, 213 000 сотрудников и 16 000 банкоматов; зарегистрирована в штате Делавэр под названием Bank of America Corporation.

14 сентября 2008 года Bank of America объявил о покупке инвестиционного банка Merrill Lynch. Стоимость покупки по информации газеты Wall Street Journal составила 50 млрд долларов.

Примечание:

* Данные расчеты производились редакцией 1news.az на основе прогнозов Bank of America Merrill Lynch