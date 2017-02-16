USD1.7296
EUR1.8359
RUB0.0302
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 235.12
S&P 500 Index2 349.25
Nikkei 22519 344.35
Деньги

Bank of America Merrill Lynch прогнозирует дальнейшее укрепление маната в 2017 году 16.02.2017 11:00

Азербайджанский манат и казахстанский тенге могут укрепиться, как минимум, на 10–15% по отношению к доллару в течение 2017 года.

Об этом говорится в исследовании специалистов Bank of America Merrill Lynch (BOfAML), среди которых и главный экономист по России и СНГ Владимир Осаковский.

Отчет датирован 13-ым февраля 2017 года.

Причиной укрепления маната и тенге эксперты считают рост цен на нефть и [имевшую место] недооценку этих валют по отношению к рублю. Отмечается, что укреплению рубля препятствует политическое сопротивление, в частности, негативное влияние западных санкций. 

В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что в течение 2017 года курс тенге составит 300KZT/1$ (в настоящее время курс составляет 320,5KZT/1$).

Что касается маната, то в исследовании отмечается, что после серии девальваций манат должен был найти равновесие еще в конце 2016 года. Тем не менее валюта оставалась под давлением в связи с предсказуемым характером девальвации, контролируемой Центробанком.

«Манат действительно значительно ослаб после того, как Центробанк Азербайджана упростил ограничения по торговле на валютном рынке в январе, но стабилизация, как нам кажется, произошла быстрее, чем ожидалось», - говорится в отчете BOfAML.

С учетом того, что долларизация в стране превышает 80%, эксперты Bank of America Merrill Lynch полагают, что на внутреннем валютном рынке будет достаточно локального предложения долларов, что окажет поддержку местной валюте, необходимую для ее последующего оздоровления.

Таким образом, как следует из отчета BOfAML, в случае укрепления маната на 10-15% по итогам 2017 г., его курс в отношении доллара может составить от 1,55 до 1,47 (из расчета курса 1,7301 AZN/USD на дату публикации отчета – 13 февраля 2017 г)*.

Bank of America — американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам, крупнейшая банковская холдинговая компания в США по числу активов, занимает 23-е место среди крупнейших компаний мира по версии Forbes (2015 год).

Компания ведёт деятельность во всех 50 штатах, а также в 35 других странах, у неё 4700 отделений, 213 000 сотрудников и 16 000 банкоматов; зарегистрирована в штате Делавэр под названием Bank of America Corporation.

14 сентября 2008 года Bank of America объявил о покупке инвестиционного банка Merrill Lynch. Стоимость покупки по информации газеты Wall Street Journal составила 50 млрд долларов.

Примечание:

* Данные расчеты производились редакцией 1news.az на основе прогнозов Bank of America Merrill Lynch

375количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп выглядит очарованной канадским премьером – ФОТОВ Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларовКак провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТОБурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТОSOS: Как вы относитесь к многоженству в Азербайджане? - ВИДЕОАзербайджанский бренд Şəbəkə как новый уровень услуг связи населению - ФОТОКрик души: Сабина Закизаде обратилась к находящемуся в коме супругуВ Баку строится новая дорога, кардинально решающая проблему пробок – ФОТО – ВИДЕОДжамала: «У меня в команде уже есть азербайджанец, будет и армянка» - ВИДЕОПредупреждение: Погода в Азербайджане резко ухудшится

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 февраля11:26 Президент Азербайджана принял главу Объединенного комитета начальников штабов США - ФОТО11:23 В январе для регистрации в Миграционную службу АР обратились почти 50 тыс. иностранцев11:21 В 2016 году в Азербайджане был зафиксирован рост цен на более чем 500 товаров и услуг – Отчет11:19 В Каспийском море произошло землетрясение11:16 Сексуальный медбрат из Испании стал Instagram-сенсацией - ФОТО11:04 В Баку стартует VI Республиканский конкурс «Ученые будущего»11:00 Bank of America Merrill Lynch прогнозирует дальнейшее укрепление маната в 2017 году10:58 Миграционная служба АР в январе выявила нарушения закона со стороны более 1600 иностранцев10:55 В 2016 году валютные резервы Азербайджана снизились на 3,6%10:49 Операция по освобождению Эль-Баба от ИГИЛ завершена – Глава Генштаба Турции10:46 «Валдайский форум» опубликовал аналитическую записку Фархада Мамедова на тему «Геополитической идентичности Азербайджана»10:41 В сети появились ранее неизвестные фотографии беременной от Ива Монтана Мэрилин Монро – ФОТО10:37 В Баку самосвал спровоцировал крупную цепную аварию – ФОТО10:33 Подача воды в ряде районов Баку будет ограничена10:29 Габалу и Дубай соединит прямой авиарейс