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Деньги

Центробанк Азербайджана о средневзвешенном курсе маната к доллару США 16.02.2017 13:56

16 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Как говорится в сообщении ЦБА, аукцион прошел с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7351 AZN/USD.

Напомним, что, согласно новому механизму, официальный курс маната по отношению к доллару США на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса AZN/USD, полученного по результатам сделок, заключенных с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

С 12 января 2016 года аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Алена Салаева

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