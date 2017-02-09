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Деньги

Аукцион Центробанка Азербайджана: манат продолжил рост 09.02.2017 13:45

9 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион.

Как говорится в сообщении ЦБА, аукцион прошел с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США сформировался на уровне 1,7301 AZN/USD.

Напомним, что на аукционе, проведенном ЦБА 7 февраля, средневзвешенный курс маната по отношению к доллару составил 1,8251 AZN/USD.

При этом 8 и 9 февраля официальный курс маната к доллару был установлен на уровне 1,8252 AZN/USD.

Таким образом, 9 февраля средневзвешенный курс маната по отношению к доллару США укрепился на 0,095 пункта, или на 5,205%.

В сравнении же с официальным курсом AZN/USD нацвалюта выросла к доллару на 0,0951 пункта, или на 5,21%.    

Согласно новому механизму, официальный курс маната по отношению к доллару США на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса AZN/USD, полученного по результатам сделок, заключенных с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

С 12 января 2016 года аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты на конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Алена Салаева, Э.Т.

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