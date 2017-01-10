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Деньги

Банкам в Азербайджане предоставлена отсрочка для создания системы налогообложения электронной торговли – Источник 10.01.2017 16:21

Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) и Министерство налогов Азербайджана достигли договоренности о предоставлении банкам отсрочки для создания программного обеспечения (ПО), посредством которого станет возможно налогообложение электронной торговли.

Об этом 1news.az сообщил источник на финансовом рынке Азербайджана.

По его словам, на создание соответствующего ПО отведен срок в 1 месяц.

Источник подчеркнул, что в период, пока банки будут заниматься созданием системы, налогообложение э-торговли применяться не будет.

Напомним, что в настоящее время актуален вопрос применения банками специального программного обеспечения (ПО), благодаря которому станет возможным налогообложение э-торговли. Данное ПО должно отличать услуги и товары, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн.

В декабре 2016 года были утверждены изменения и дополнения в статьи 168.1.5, 169.1 и 169.3 Налогового кодекса Азербайджана, регулирующие применение с 1 января 2017 года налога на добавленную стоимость (НДС) в электронной торговле.

Позднее Министерство налогов Азербайджана опубликовало разъяснения о том, как будут облагаться НДС электронная торговля.

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«Минналогов о том, как будет облагаться НДС электронная торговля»

Согласно Налоговому кодексу, с 1 января 2017 года НДС облагаются покупатели онлайн-работ и услуг, а также участники онлайн-лотерей, соревнований и других конкурсов. НДС взимается в стране, где непосредственно находится покупатель онлайн-работ, услуг, или же участник онлайн-лотерей, соревнований и конкурсов. 

Исключением является бронирование номеров в отелях и покупка авиабилетов за пределами Азербайджана в режиме онлайн.

Если покупатель онлайн-работ, услуг, участник онлайн-лотерей, конкурсов и прочих соревнований является плательщиком налогов, то он сам рассчитывает НДС, и после перечисления данных  средств в госбюджет может возместить эту сумму. Если же он не является налогоплательщиком, то местный банк или филиал зарубежного банка в республике, осуществляющий платеж, рассчитывает НДС и выплачивает данные средства в госбюджет. В данном случае НДС компенсации не подлежит.

Минналогов приводит следующий пример. Так, гражданин Азербайджана хочет сделать ставку на игру «Эль-Класико» на интернет-странице  букмекерской конторы William Hill и обращается в местный банк. Размер ставки составляет 100 манатов. При перечислении этих средств банк в качестве НДС удержит 15,25 маната и перечислит данные средства в госбюджет. НДС высчитывается следующим образом: 100 – 100/1,18.

В Министерстве налогов пояснили 1news.az, что с 1 января 2017 года, согласно новому законодательству, НДС облагаются работы и услуги, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн.

«О налогообложении товаров речи не идет», - отметили в Минналогов.  

Ставка НДС составляет в Азербайджане 18%.

Алена Салаева

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