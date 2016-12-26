Министерство налогов Азербайджана опубликовало разъяснения о том, как будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) электронная торговля.

В текущем месяце были утверждены изменения и дополнения в статьи 168.1.5, 169.1 и 169.3 Налогового кодекса Азербайджана, регулирующие применение НДС в электронной торговле.

Напомним, что ставка НДС составляет в Азербайджане 18%.

В Минналогов указывают, что с 1 января НДС будут облагаться покупатели онлайн-работ и услуг, а также участники онлайн-лотерей, соревнований и других конкурсов. НДС взимается в стране, где непосредственно находится покупатель онлайн-работ, услуг, или же участник онлайн-лотерей, соревнований и конкурсов.

Исключением является бронирование номеров в отелях и покупка авиабилетов за пределами Азербайджана в режиме онлайн.

Если покупатель онлайн-работ, услуг, участник онлайн-лотерей, конкурсов и прочих соревнований является плательщиком налогов, то он сам рассчитывает НДС, и после перечисления данных средств в госбюджет может возместить эту сумму. Если же он не является налогоплательщиком, то местный банк или филиал зарубежного банка в республике, осуществляющий платеж, рассчитывает НДС и выплачивает данные средства в госбюджет. В данном случае НДС компенсации не подлежит.

Минналогов приводит следующий пример. Так, гражданин Азербайджана хочет сделать ставку на игру «Эль-Класико» на интернет-странице букмекерской конторы William Hill и обращается в местный банк. Размер ставки составляет 100 манатов. При перечислении этих средств банк в качестве НДС удержит 15,25 маната и перечислит данные средства в госбюджет. НДС высчитывается следующим образом: 100 – 100/1,18.

В Министерстве налогов пояснили 1news.az, что с 1 января 2017 года НДС будут облагаться работы и услуги, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн.

«О налогообложении товаров речи не идет. Так, если вы приобретаете в зарубежном онлайн-магазине книгу, то данная операция НДС облагаться не будет. Если же вы книгу скачиваете, то НДС придется заплатить, так как данная операция является услугой», - отметили в Минналогов.

Алена Салаева, Ф.Б.