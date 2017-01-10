Изменения в налоговом законодательстве, связанные с налогообложением электронной торговли, создадут определенную нагрузку на банки.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил журналистам директор Налогового департамента PwC Азербайджан Ариф Гулиев.

По его словам, в целях налогообложения клиентов банки должны будут создать и впоследствии применять специальное программное обеспечение (ПО), способное отличать приобретаемые за рубежом в режиме онлайн услуги и товары.

«Как нам пояснили в Палате по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана, это можно будет делать посредством кодов, присвоенных услугам и товарам. Однако не исключено, что в интернет-пространстве появятся новые компании. Тогда будет сложно определить, услуги они продают или товары», - сказал А.Гулиев.

Напомним, что в декабре 2016 года были утверждены изменения и дополнения в статьи 168.1.5, 169.1 и 169.3 Налогового кодекса Азербайджана, регулирующие применение налога на добавленную стоимость (НДС) в электронной торговле.

Позднее Министерство налогов Азербайджана опубликовало разъяснения о том, как будут облагаться НДС электронная торговля.

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Согласно Налоговому кодексу, с 1 января НДС облагаются покупатели онлайн-работ и услуг, а также участники онлайн-лотерей, соревнований и других конкурсов. НДС взимается в стране, где непосредственно находится покупатель онлайн-работ, услуг, или же участник онлайн-лотерей, соревнований и конкурсов.

Исключением является бронирование номеров в отелях и покупка авиабилетов за пределами Азербайджана в режиме онлайн.

Если покупатель онлайн-работ, услуг, участник онлайн-лотерей, конкурсов и прочих соревнований является плательщиком налогов, то он сам рассчитывает НДС, и после перечисления данных средств в госбюджет может возместить эту сумму. Если же он не является налогоплательщиком, то местный банк или филиал зарубежного банка в республике, осуществляющий платеж, рассчитывает НДС и выплачивает данные средства в госбюджет. В данном случае НДС компенсации не подлежит.

Минналогов приводит следующий пример. Так, гражданин Азербайджана хочет сделать ставку на игру «Эль-Класико» на интернет-странице букмекерской конторы William Hill и обращается в местный банк. Размер ставки составляет 100 манатов. При перечислении этих средств банк в качестве НДС удержит 15,25 маната и перечислит данные средства в госбюджет. НДС высчитывается следующим образом: 100 – 100/1,18.

В Министерстве налогов пояснили 1news.az, что с 1 января 2017 года НДС будут облагаться работы и услуги, приобретаемые за рубежом в режиме онлайн.

«О налогообложении товаров речи не идет», - отметили в Минналогов.

Напомним, что ставка НДС составляет в Азербайджане 18%.

Алена Салаева